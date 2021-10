Detingut per agredir el seu fill de huit anys i al ciutadà que el va auxiliar

Els fets van ocórrer el diumenge 3 d'octubre, sobre les 19.40 hores, quan una patrulla de la Policia Local d'Elx va ser requerida per a atendre a un ciutadà que, segons va indicar, havia presenciat una suposada agressió a la via pública per part d'un home a un menor.

Una vegada en el lloc, van trobar a l'implicat en presència de la seua parella sentimental i el qual va resultar ser el seu fill de huit anys, "visiblement nerviós", explica l'Ajuntament il·licità en un comunicat.

Segons va relatar el denunciant, hauria observat com aquesta persona llançava una punyada a l'esquena del xiquet, per la qual cosa va intervenir per a evitar un nou colp.

A conseqüència d'açò, va rebre diverses espentes, alhora que era insultat per l'implicat amb forts i reiterades amenaces, part de les quals van ser escoltades pels agents.

Per la seua actitud agressiva -que "va fer sospitar als efectius policials que poguera estar sota els efectes de l'alcohol"-, l'home, de 34 anys, va ser detingut i traslladat a la Prefectura, no sense abans deixar la víctima sota la custòdia de la seua progenitora.