Un total de 22 curts competeixen al festival Quartmetratges

De les peces seleccionades, deu són ficció, sis són documentals i sis, d'animació. A més, hi haurà projeccions especials fora de concurs, com les de la 'Nit temàtica'.

L'entrada a les projeccions és gratuïta, ja no hi ha restriccions d'aforament i el públic podrà votar el curt que considere que ha de ser el guanyador d'eixa edició.

Quartmetratges, que compleix 38 anys, ha servit de "trampolí perquè molts i moltes cineastes pogueren fer realitat els seus somnis, donar eixe salt decisiu que impulsara la seua carrera i crear les seues pròpies projeccions", destaca l'Ajuntament de Quart en un comunicat.

La qualitat dels curts que es presenten és indiscutible, arribant fins i tot a comptar entre els seus aspirants a guanyadors de premis Goya que han arribat a ser preseleccionats per als Oscar. Per a participar, és imprescindible haver nascut a la Comunitat Valenciana o estar empadronat en ella.

La Regidoria de Cultura, dirigida per Cristina Mora, va rebre més de 80 curts i 37 guions per a formar part d'aquesta edició del certamen. El jurat, compost per Nuria Castellote, tècnica de la Filmoteca, Pepe Sapena, cineasta i Gerardo León, escriptor i programador de Cinema Jove, van realitzar una difícil tasca de selecció.

Divendres que ve a les 19.30 al Centre Cultural 'El Casino', l'alcaldessa Carmen Martínez inaugurarà Quartmetratges que comptarà amb l'actuació de l'humorista Óscar Tramoyeres i la projecció de 'A la cara', el curt de Javier Marco que va obtindre el Premi al Millor Curt en Quartmetratges 2020 i el Goya en el mateix any.

Una de les premisses fonamentals és donar suport i reconéixer a joves talents. Per açò, enguany es va engegar el projecte 'Zootropo', un laboratori on la persona guanyadora del concurs per a instituts 'Curts per Mòbil' obté una formació audiovisual impartida per professionals del sector. També se li proporciona suport per a realitzar el seu propi curtmetratge. En aquest cas, Zaira Escote, guanyadora de la primera edició, ha realitzat el curtmetratge 'Ho van fer', protagonitzat per Alfred Picó i Cristina Perales i que s'estrenarà en la gala inaugural.

El dissabte, a les 12.00 en Espai de Creació Jove, es realitzarà el taller infantil per a majors de cinc anys 'Crea tu taumatropo y trivial de cine'. Per a participar en aquesta activitat de la companyia Mos Teatre fa falta reservar invitació abans del 15 d'octubre en el telèfon 961547597.

ANY BERLANGA

Aquesta edició coincideix amb l'Any Berlanga i, com no podia ser d'una altra manera, una de les sessions es dedica al gran geni valencià. El diumenge 17 l'actriu Rosana Pastor, comissionada de l'any Berlanga, presentarà Bienvenido Mr. Marshall al Centre Cultural El Casino.

El divendres 22 es dedica a la 'Nit temàtica' d'Iván Zulueta amb la projecció de 'Ida y vuelta' i 'Leo es pardo'. La presentació serà a càrrec del doctor en comunicació audiovisual Aarón Rodríguez. Del dimecres 20 al divendres 22 estan programats els curts de la Secció Oficial.

La Gala de Clausura serà el dissabte 23 a les 19.30 hores i estarà presentada per l'artista María Zamora

Hi ha diversos guardons que porten aparellats també diferents premis econòmics: Premi al millor curt d'Animació, al millor curt Documental, al millor curt de Ficció i al millor curt en Valencià, Premi Revelació, Premi del Públic i premi Jurat Jove. També s'atorga el primer i segon premi de Guió.