Estos son los robots aspiradores de Cecotec que puedes encontrar más baratos hoy en Amazon

La limpieza de nuestro hogar es una tarea ardua, aunque más que necesaria si no queremos poner en riesgo nuestra salud. Por suerte, aunque no vamos a conseguir librarnos de llevarla a cabo al 100%, hay dispositivos que nos ayudan a conseguir un hogar reluciente y, lo que es más importante, libre de bacterias. Esto requiere de una labor diaria y a conciencia, a pesar de que reservemos para jornadas puntuales las limpiezas generales. Así, uno de los aspectos que se puede trabajar a diario y que hace que la casa parezca nueva es el suelo, ya que a él caen restos de comida, suciedad, polvo y hasta suciedad que subimos de la calle en nuestros zapatos, a no ser que contemos con un felpudo desinfectante.

Por ello, la mejor opción es apostar por un robot aspirador, un dispositivo capaz de dejar un suelo impecable a diario sin que nosotros tengamos que esforzarnos. De hecho, podemos hasta programar los ciclos de limpieza en la mayoría de los modelos para que se activen incluso cuando no estamos en casa y, así, tengamos un suelo impecable cuando regresemos. Otra de las ventajas de estos gadgets es que algunos están equipados con un tanque mixto que permite incluso fregar y pasar la mopa, ofreciendo así una solución completa en un solo dispositivo. Eso sí, dada la inversión que suelen requerir, son muchos los usuarios que esperan al Black Friday o a otras jornadas de descuentos masivos para conseguirlos. Sin embargo, no tenemos por qué esperar, ya que, en ocasiones, encontramos buenos modelos con rebaja... ¡y para muestra estos dos ofertones de Cecotec en Amazon!

Robots aspiradores... ¡con rebaja!

- El Conga 1790 Ultra. Este modelo es todo un todoterreno, puesto que aspira y barre, pero también friega y pasa la mopa, asegurando un suelo impecable. Además, esta versión realiza una limpieza ordenada gracias a un sistema de navegación SmartGyro 3.0, capaz de crear mapas personalizados que el usuario puede disfrutar desde una aplicación móvil. Sus sensores giroscópicos, de proximidad, antichoque y anticaída garantizan una limpieza efectiva sin ningún tipo de percance, incluyendo las patas de los muebles y las zonas más inaccesibles, como esquinas y rodapiés. Otra de sus ventajas es que puede sincronizarse con los asistentes de voz más populares del mercado para que con nuestra voz podamos ampliar los ciclos de limpieza.

Robot aspirador Conga 1790 Ultra. Cecotec

- El Conga 6090 Ultra. Este es uno de los robots aspiradores más inteligentes de la firma, puesto que cuenta con tecnología láser para realizar un completo mapa de nuestro hogar y conseguir una limpieza más efectiva que se adapte a nuestras necesidades y exigencias. Este modelo cuenta con 10.000 Pa de succión y es capaz de aspirar, fregar, barrer y pasar la mopa para que, con solo hacer clic, todas las tareas para lograr un suelo impecable se hagan sin nuestra ayuda. Cabe destacar que es compatible con la ‘app’ de Cecotec y que pone a nuestra disposición diez modos de limpieza. Además, es perfecta para recoger el pelo de las mascotas.

Conga 6090 Ultra. Cecotec

¿Quieres descubrir las mejores ofertas? Apúntate a nuestra Newsletter.

En 20Minutos buscamos las mejores ofertas de Amazon y otras tiendas. Los precios y disponibilidad pueden variar tras la publicación.