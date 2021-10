Comerços de barri paguen menys llum amb assessorament municipal

La pujada imparable del preu de l'electricitat no sols afecta a les llars. Milers de xicotets comerços (bars, botigues, locals...) estan patint les conseqüències d'una despesa fixa cada vegada més elevada, la qual cosa repercuteix no sols en els seus comptes, sinó també en la seua competitivitat.

Per a assessorar aquests negocis de barri, l'Oficina de l'Energia (dependent de l'Ajuntament de València) ha posat en marxa una sèrie de cursos gratuïts d'assessorament que ensenyen a interpretar la factura i proposen una sèrie de canvis per a pagar menys pel mateix servei.

El programa Comerços Sostenibles, impartit per la cooperativa Aeioluz i finançat pel Consistori, va dirigit a xicotetes empreses i comerços de barri de la ciutat, molt afectats per les hores punta de consum de la nova factura de la llum, que coincideixen amb els seus horaris d'obertura.

Entre les accions realitzades una vegada impartit el curs es troben l'estudi i assessorament sobre la factura amb informació personalitzada, la resolució tècnica de dubtes i tres tallers de formació. Tot això amb actuacions concretes posteriors, com per exemple la reducció de la potència contractada, el canvi a comercialitzadores lliures amb garantia d'origen renovable o canvis de tarifes fixes a regulades.

Casos

Com a exemple es poden citar els resultats obtinguts per tres xicotets establiments: una agència de viatges, un bar i una botiga que ja han aconseguit reduir entre un 25% i un 47% la seua factura, la qual cosa els ha suposat, en aquests casos, entre 333,81 i 1.537,42 euros anuals d'estalvi.

Manuel Alés exposa el cas de l'agència de viatges G20 Corporation que, després d'una sèrie de canvis realitzats a l'abril de 2021, estima una reducció de la factura del 34,81%, és a dir, de 333 euros anuals. «Estem contents, l'estalvi ha sigut major del previst. D'entrada ens van guiar i ens van ajudar a entendre la factura, la qual cosa ja va ser molt, i a partir d'ací ens van indicar les possibles opcions. Per exemple, teníem la potència sobreelevada i segons l'anterior proveïdor no la podíem baixar. La vam ajustar i això ha suposat un estalvi considerable. També vam canviar de comercialitzadora i contractàrem una de les quals ens van oferir, que a més ens ofereix energia renovable», explica.

«Tant de bo els haguérem coneguts abans. Ara, per exemple, amb totes les pujades de la llum que s'estan produint, nosaltres no estem aconseguint els ⅔ del que pagàvem abans. Estem contents amb el suport rebut, ja que tot ha sigut molt fàcil», afig. «En les primeres factures que vam rebre pensàvem que s'havien equivocat pel poc que pagàvem», relata Alés.

Una cosa semblant conta Mayte Primo, del bar Bocho, situat al carrer Serpis, que ha aconseguit estalviar un 25,09% anual, és a dir, 1.052 euros. «Em vaig apuntar a l'energia d'últim recurs, amb diferència horària. La veritat és que he notat estalvi. També vaig comprar un parell de programadors perquè les neveres no es dispararen totes alhora. Jo tinc la llum justa, la que utilitze. Quan pose l'aire a l'estiu, el consum sempre és major. Amb això he aconseguit que no se’n vaja la llum i he estalviat en la factura», explica.

«Fa temps ja vaig posar llums LED de baix consum, però no aconseguia estalviar tant. Això d'ara ha sigut fonamental. Si feren més cursets, estaria molt interessada a continuar participant i també en alguna comunitat energètica de plaques solars, m'encantaria perquè és un estalvi i l'energia és més neta, més encara amb el sol que tenim a València», assegura.

Per part seua, l'alcalde de València, Joan Ribó, afirma que l'Ajuntament pretén que els valencians «avancen en la línia de treball de l'Oficina de l'Energia i milloren el seu contracte de la llum. A més –afig– treballem per a canviar els reglaments perquè totes les persones puguen instal·lar-se en les seues teulades plaques fotovoltaiques o adherir-se a comunitats energètiques perquè rebaixen el rebut de la llum i siguen eficients energèticament», explica.

«Hem promogut accions durant els últims anys per a garantir el dret a l'energia que tenen totes les persones. I ajudarem a les famílies, a les persones autònomes, als xicotets comerços», conclou.

Tallers per a entendre la factura

L'Oficina de l'Energia també ha organitzat tallers formatius presencials i en línia per a informar dels canvis de la nova tarifa de l'electricitat vigent des de l'1 de juny. Aquesta iniciativa se centra en informar dels nous trams (l'energia és més cara de dilluns a divendres de 10.00 a 14.00 hores i de 18.00 a 22.00 hores) i es completa amb cites d'assessorament personalitzades.

Des que va obrir les seues portes fa dos anys, l'oficina municipal ha assessorat gratuïtament unes 3.840 famílies i professionals per a estalviar una mitjana de 285 euros a l'any en les seues factures de la llum.