Pablo Motos desvela el coste personal que le ha supuesto entrevistar a Santiago Abascal

El presentador de El Hormiguero, Pablo Motos, ha sido uno de los invitados al primer programa de La Roca, el espacio que a partir de este domingo por la tarde conducirá semanalmente Nuria Roca en La Sexta. Durante su entrevista, Motos ha recordado sus inicios en televisión, el buen momento vital en el que se encuentra y cómo le afectó llevar a políticos al programa durante la campaña electoral.

En concreto, el presentador se ha sincerado sobre las consecuencias personales que tuvo para él entrevistar al líder de Vox, Santiago Abascal.

"¿Vas a seguir entrevistando o proponiendo entrevistas a todos los líderes políticos, digan lo que digan?", ha querido saber Nuria Roca. "Sí", ha respondido Motos.

"Me van a dar de leches haga lo que haga, traiga a quien traiga, diga lo que diga", se ha justificado el presentador de El Hormiguero. "Es un precio bastante alto", ha reconocido.

En su opinión, "la gente que no consume política tiene derecho a conocer al candidato en un contexto que no es el del candidato. Cuando un candidato va a una entrevista política formal, más o menos las preguntas se las sabe, las intuye. Como esto es una conversación, y lo que yo quiero es que la gente vea quién es la persona que yo tengo delante y qué quiere, eso es lo que quiero que la gente detecte antes de ir a votar", ha explicado.

En el caso de Abascal, "hacer la entrevista fue como si te estuviesen apuntando con una pistola en la cabeza y te fuesen a disparar en cualquier momento", ha descrito Pablo Motos.

"Allí se cortaba la tensión... aquello parecía un duelo", ha recordado el presentador, especialmente por la situación, "porque todo lo que él hace tiene el ruido que tiene, y a mí me decían que estaba blanqueando el fascismo por entrevistar a un candidato que tiene representación parlamentaria, exactamente igual que el resto y me pusieron a parir porque era el primero. Después lo entrevistó hasta el tato", ha asegurado.

Asimismo, Motos se ha sincerado al decir que lo que más le dolió tras aquella entrevista fue que muchos le hubiesen acusado de "fascista": "A mí me decían que yo era un fascista y eso ha quedado en buena parte de las redes, que yo soy de Vox. Y cuando le entrevisté los que me querían matar eran los de Vox, porque los de izquierdas pararon todos y de repente me atacaron los de Vox porque les pareció una entrevista dura", ha indicado.

El objetivo de aquella entrevista, según Pablo Motos, era "ver la fortaleza de las ideas de Santiago Abascal y hablar claramente del aborto, los inmigrantes, la homosexualidad, la adopción y aquello podría resultar incómodo".

Sin embargo, tras ese programa, continúa Motos, "pasé el peor mes que he pasado desde que presento El Hormiguero porque por la calle la gente me insultaba, no me había pasado nunca, me insultaban los de Vox".

Entre los mensajes que recibió, ha recordado, "me decían que yo no tenía nivel para entrevistar a Abascal, que era una piltrafa humana. Hubo un señor que se metió en un restaurante en el que yo estaba con mi familia y se puso a gritarme de forma violenta. Faltó un pelo para que allí hubiese un suceso porque consiguió sacar lo peor de mí. Afortunadamente, cuando me iba a levantar se fue, pero lo pasé muy mal", ha concluido.