PR+ preguntará en el Senado si "el aluvión de megaparques eólicos es compatible con 'Enorregión' y el Geoparque"

Los regionalistas han señalado que la UNESCO "podría tumbar el proyecto del Geoparque si salen adelantes determinados megaparques eólicos como el de Los Cruzados, entre otros, que afecta a municipios como Enciso y perjudica a hayedos protegidos, además de otras torretas de alta tensión que cruzan por estos territorios y que generarán un enorme impacto ambiental en la zona del alto Cidacos".

La formación regionalista ha advertido "que se quiere utilizar a nuestra Comunidad Autónoma para servir de energía eléctrica a grandes territorios como Madrid y otras grandes regiones donde se encuentra casi el 70% de la población española, donde no sufren los enormes daños de estos megaproyectos ya sean en viñedos centenarios, zonas de gran valor ganadero, paisajístico, patrimonial e incluso social".

Desde el Partido Riojano recuerdan que La Rioja "es una de las regiones que más energía eólica produce, en concreto la tercera de España y pretenden que seamos los productores de los beneficios para las grandes regiones y las pequeñas comunidades nos quedemos con los problemas de estos megaproyectos".

Desde el Partido Riojano han destacado que llevan esta cuestión al Senado "para conocer la realidad de estos proyectos y que consecuencias pueden tener los megaparques para su desarrollo, financiación y aprobación definitiva. Los regionalistas no entienden cómo se pueden estar tramitando decenas de parques eólicos y fotovoltaicos en La Rioja, cuando se pueden repotenciar los existentes. Desde el PR+ no comprender porque en la Comunidad de Madrid no hay ni un solo parque eólico".

Rubén Gil, portavoz del PR+ en Ocón, ha manifestado "no podemos entender aerogeneradores de 200 metros en mitad de viñedos históricos o hayedos protegidos, quién va a querer vivir al lado de estos aerogeneradores o torretas de alta tensión de 70 metros".

Rubén Gil, junto con otros concejales regionalistas de diferentes municipios afectados, ha señalado " queremos que llevar un problema que afecta al presente y futuro de muchos de nuestros pueblos de forma muy seria, hasta ahora la falta de información y transparencia es total, hay miles de alegaciones de afectados que no tienen ninguna respuesta" los responsables regionalistas han lamentado "estos megaproyectos solo generan despoblación, abandono agrícola y ganadero y pérdida de oportunidades turísticas".