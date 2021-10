César Carballo pone fecha al final de la mascarilla... pero advierte de la llegada de la sexta ola

Después de veinte meses y cinco olas epidemiológicas, la pandemia del coronavirus se encuentra controlada en España con una incidencia inferior a los 50 casos, lo que ha permitido relajar las restricciones. No obstante, todavía se mantienen algunas medidas de seguridad, como el uso obligatorio de mascarillas en interiores o si no está garantizada la distancia interpersonal.

Sobre el fin de la mascarilla se ha pronunciado el doctor César Carballo, médico de Urgencias del Hospital Ramón y Cajal de Madrid, que ha preferido mantenerse cauto con este asunto.

"Yo esperaría, por lo menos hasta después de navidades, y ver si hay gripe, si hay nueva variante o no", ha dicho en declaraciones a Más vale tarde. En su opinión, la baja incidencia que tiene España en estos momentos permite tener estrategias más eficaces para detectar nuevos casos: "Por ejemplo, con estrategias de test mucho más baratos", ha sugerido.

Sin embargo, el levantamiento de restricciones en el ocio nocturno ha llevado a Carballo a pedir "prudencia" a la población y a no relajarse. "No llevamos una ola o dos, sino cinco olas. Muchas veces hemos pensado que habíamos vencido al virus y no lo habíamos hecho", ha recordado este sábado en el programa laSexta Noche.

Por este motivo, "esto puede ser el preludio de una sexta ola, hay que ser cautos", ha insistido el urgenciólogo. "En contra de lo que piensa la gente, nosotros somos contrarios a las restricciones. E problema es que entre vacunación y restricciones no hemos puesto suficientes barreras para estar más seguros", ha explicado.

César Carballo advierte sobre la posible llegada de una sexta ola de coronavirus: "Esto puede ser el preludio" https://t.co/EWfEVOimxC — laSextaNoche (@SextaNocheTV) October 10, 2021

Como ejemplo, Carballo ha criticado que se sigan "pagando los test a ocho euros", porque "es muy difícil para muchas familias pagarlo cuando lo necesitan".

Otra medida de protección además de los test es el control de interiores: "Se puede hacer una vida normal en interiores teniendo medidores de CO2. Ese tipo de industrias que teníamos que haber fortalecido hace un año y medio, cuando empezó la pandemia, no las hemos fortalecido, y eso es un problema", ha dicho.