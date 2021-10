Tu horóscopo diario: domingo 10 de octubre de 2021

Esta es la predicción del horóscopo por signo del zodiaco para el domingo 10 de octubre de 2021. Consulta tu signo en 20minutos.es.

Aries

Querrás aprovechar bien el tiempo y hacer muchas cosas, pero si intentas hacer todo a la vez, algo puede salirte mal, así que aunque eres capaz de hacer varias cosas al mismo tiempo, te interesa ir poco a poco y dando prioridad a lo tuyo. No seas impaciente.

Tauro

Los temas de reflexión, más intensos o complicados, se te van a dar bien hoy, así que quizá es buen momento de repasar algunos que tiene que ver con los estudios o preparar un trabajo de cara a la semana que viene. Deja un rato para airearte.

Géminis

Respiras con calma y desaparece un momento de tensión al intentar organizar algo doméstico que te estaba empezando a agobiar porque no encontrabas a nadie dispuesto a echarte una mano. Recuerda las responsabilidades de cada uno, no las asumas todas.

Cáncer

Es cierto que hay mucha competencia a tu alrededor, pero vas a vislumbrar un cierto hueco en el que puedes desarrollar alguna habilidad distinta al resto, lo que te va a servir para destacar en algo que te importa, ya sea un deporte o un negocio.

Leo

La tolerancia en todos los sentidos debe ser hoy tu máxima preocupación. Intenta que nadie se vea afectado por algo que tu crees es lo correcto. Si se lo explicas, verás como lo entienden y de todas maneras, utiliza el sentido del humor ante todo.

Virgo

Los pequeños placeres cotidianos te van a dar hoy calidad de vida. Lo sencillo, lo que tienes a mano y no cuesta demasiado dinero, se hace hoy grande para ti y con eso disfrutarás mucho sin necesitar a nadie ni derrochar en ningún sentido.

Libra

Es más necesario de lo que crees que te tomes un respiro, así que vete perfilando planes para los días festivos, incluso si no has podido organizarlos antes, no te preocupes. Te saldrán bien y se convertirán en un auténtico balón de oxígeno mental.

Escorpio

Mejora mucho eso que antes te preocupaba, seguramente el bienestar de una persona mayor a quien quieres mucho y que ahora ves que por fin se estabiliza. Aprovecha para disfrutar de un día en el que nada ni nadie te va a presionar. Relájate.

Sagitario

Sabes perfectamente lo que te conviene y lo que no desde el punto de vista de la salud, así que no juegues con fuego y te dejes tentar por algo que sabe te sienta mal y te produce alguna clase de consecuencia poco deseada. Ten cuidado.

Capricornio

Si ves que se avecina una discusión con alguien de la familia, intenta mantener la calma aunque te cueste; escucha para saber que es lo que piensa y así poder establecer un diálogo con tus razones. De lo contrario vas a perder el tiempo y el humor.

Acuario

Es mejor que hoy no te propongas muchas actividades y menos si están relacionadas con lo físico. Exponerte a una caída o a una lesión no es la mejor idea, así que debes tener un equilibrio en todo eso. Mas adelante será mucho más conveniente.

Piscis

Si no entiendes algo que has recibido a través de un wasup, no dudes en llamar y preguntar porque a pesar de que creas que son lo perfecto, a veces esos mensajes pueden llevar a equívocos y malentendidos. Oír la voz de otros y aclarar las cosas te conviene.