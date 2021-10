Lucía Esteso visita su Mota del Cuervo natal con 'Ni con tres vidas que tuviera'

Esteso lleva en esta obra desde su estreno en el 2017, pero ahora ha cambiado de rol. Si en los inicios ella interpretaba a la periodista, ahora se ha puesto en la piel de la víctima. "La he trabajado desde dos personajes que no tienen nada que ver, desde el punto de vista interpretativa es un giro, porque cuando yo hacía de periodista solo entrevistaba al exterrorista, pero no a la víctima, así que mis ensayos solamente eran con él y ahora no tengo ningún contacto, como personaje, con él", comenta la moteña que, sin embargo, mantiene la misma perspectiva a pesar de haber sentido la obra desde dos prismas diferentes.

En su opinión, el papel más complicado "y el menos agradecido" es el del periodista, pero Esteso ha aceptado el reto de hacer un viaje emocional para interpretar a esa mujer a la que le han asesinado a sus padres. 'Ni con tres vidas que tuviera' es, como otros de los trabajos de Abellán, una obra con una temática incómoda y dura que ahora ha sido abordada en el cine por Icíar Bollaín en Maixabel."Hay frases que son idénticas que las nuestras y estamos contando casi la misma historia", comenta Esteso.

Muchas de las críticas que se hacen ahora a este filme las han escuchado durante los cuatro años que han pasado desde el estreno de la pieza teatral. El mejor apoyo que han recibido, según la moteña, es el de una víctima del terrorismo, Irene Villa, que fue a ver esta obra, que en un artículo que escribió en La Razón definió a esta pieza como teatro social y afirmó que "era necesario contar esta historia para que no vuelva a ocurrir".

Esta pieza teatral ha pasado por Madrid, Albacete, Bilbao, Tarragona, Toledo o Barcelona. La gira estaba en marcha cuando llegó el confinamiento y su última actuación fue en Igualada en febrero de 2020. En septiembre de este año ha regresado a las salas y, después de pasar casi un mes en la capital de España, ahora viaja por primera vez a la provincia de Cuenca, al pueblo de origen de una de las protagonistas. "Estábamos programados en Mota para ir antes de que estallara la pandemia y que haya pasado esto y por fin vayamos es una alegría", manifiesta la moteña.

Más allá de las posibles polémicas, el hecho de que 'Ni con tres vidas que tuviera' se haya movido tanto por los teatros españoles es una muestra de que su temática despierta interés.

"La gente sale con mucho debate y eso es lo interesante", apunta la actriz. Por ejemplo, hace unos días en la Noche de los Libros de Madrid se montó un coloquio tras la representación "y una mujer decía que lo siente mucho, pero que no podría perdonarle, y no por eso es mejor o peor persona, es que nunca se sabe cómo uno va a reaccionar después de una cosa así".

El dramaturgo, según Esteso, "no se posiciona, da voz a todos los personajes y luego tú decides, que es algo que hace en todas sus obras".

El Auditorio de Mota del Cuervo acogerá la representación de esta obra a partir de las 20 horas del sábado y dará una calurosa bienvenida a su ilustre vecina, a la que se ha podido ver recientemente en un capítulo de la serie La Fortuna de Alejandro Amenábar.