Mallada (PP) reclama al Principado una nueva Estrategia de Cuidados Paliativos para Asturias

Mallada ha instado también al Ejecutivo autonómico a reforzar este servicio en el Área Sanitaria VII, donde en los últimos años "se ha llegado a situaciones límite, llegando a tener una única enfermera para 200 pacientes".

Mallada ha realizado sus reclamaciones al Principado en una rueda de prensa celebrada en las inmediaciones del centro de salud de Mieres en donde ha estado acompañada por las diputadas Beatriz Polledo, responsable de Sanidad del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado, y Gloria García; además de los portavoces y presidentes de las Juntas locales del PP de Mieres, Aller y Lena.

La presidenta del PP ha anunciado que su partido presentará una Proposición no de Ley en la que urge al Principado a "actualizar y desarrollar una nueva Estrategia de los Cuidados Paliativos en Asturias" que garantice la asistencia a todos los enfermos que lo necesiten".

"Es inadmisible que, personas que no están en condiciones de posponer la atención de los cuidados paliativos, no puedan disponer de este servicio llegando al final de su vida sin poder acceder al alivio que proporcionan estas prestaciones", ha criticado Mallada.

"Los que estamos verdaderamente acorralados somos los asturianos y no la pandemia, como indica Barbón. La sanidad no se está gestionando debidamente y es un problema que tenemos todos los asturianos", ha subrayado Mallada en respuesta a las declaraciones realizadas ayer por el dirigente socialista, a quien ha acusado de "echar balones fuera" y "poner la responsabilidad de todo en los asturianos".

Mallada ve necesario "hacer una reforma en la gestión sanitaria porque, no es tanto la cantidad de dinero que se destine a la sanidad, sino a saber gestionarla, y eso es lo que no se está haciendo, lo que demuestra que el gobierno que tenemos no está preparado para gestionar convenientemente ni la sanidad ni el resto de cuestiones que necesita Asturias".