Una reportera se viene arriba y hace una conexión en directo desde una montaña rusa

A diferencia de los espacios informativos, las conexiones en directo de los reporteros en los magazines de actualidad en televisión suelen estar menos encorsetadas y permiten una mayor creatividad a la hora de informar desde el punto de interés. Esto es lo que le ocurrió a una periodista de Telemadrid, que para informar del regreso de unas fiestas locales decidió subirse a una montaña rusa para hacer, desde allí, la conexión con el plató.

El surrealista momento ocurrió en el programa Juntos, presentado por María Gracia y José Luis Vidal. Para hablar del regreso de las fiestas de San Nicasio en Leganés, los presentadores conectaron con la reportera Valle Aguilón, que se encontraba ya subida a la atracción.

"Las fiestas de San Nicasio tienen muchísimos atractivos, y entre ellos está el recinto ferial con una noria de récord", ha comentado José Luis Vidal antes de dar paso a la periodista. "Antes de la noria, me voy a subir a otro sitio", avanzó entonces Valle Aguilón mientras daba el visto bueno al encargado de la atracción para que pudiese comenzar a funcionar.

"Os voy a enseñar todo esto desde el aire", ha indicado la reportera tras llevarse una sorpresa al ver la velocidad a la que iba la montaña rusa. "Arranca fuerte esto", ha comentado entre risas.

Mientras explicaba el lugar en el que se encontraba y el "ambientazo" que había, la periodista no ha podido evitar interrumpir su narración con impresiones sobre el recorrido de la montaña rusa. "Uy, espera, que esto va a subir demasiado, madre mía, no sé si he hecho bien en contarlo desde aquí", ha manifestado.

A pesar de los inconvenientes de hacer una conexión desde las alturas, la reportera continuó informando del cartel de actuaciones que iban a pasar por Leganés este fin de semana, así como las "más de 40 atracciones" que hay en estas fiestas, "a cada cual más complicada", ha valorado.

"Yo he elegido esta porque no me parecía de las más peligrosas, pero ya me estoy arrepintiendo", ha comentado antes de ver la bajada que venía a continuación.

Leganés vuelve a celebrar sus fiestas por todo lo alto 🎉



Y la que mejor se lo está pasando, sin duda, es @valleaguilon 😆



📲#Juntos358 en @telemadrid👉#DIRECTO▶️https://t.co/39ZKidKMhR pic.twitter.com/WA33My4BFD — JUNTOS TELEMADRID (@JuntosTM) October 8, 2021

Mientras la reportera gritaba de emoción en plena bajada de la montaña rusa, sus compañeros en plató vivían, entre risas, la situación en la que se había metido al hacer la retransmisión desde allí. "Es una todoterreno", han comentado.