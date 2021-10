Carmen Lomana sorprende al opinar sobre Yolanda Díaz: "Parece una chica del PP, no va de perroflauta"

El acuerdo entre los socios del Gobierno para la aprobación de los Presupuestos Generales dejó ante las cámaras de televisión una imagen de unidad protagonizada por las dos caras visibles de la coalición PSOE-Unidas Podemos: el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y la ministra de Trabajo, Yolanda Díaz.

El tándem Sánchez-Díaz y sus estilismos ha sido uno de los temas analizados, en clave de humor, en el programa Los teloneros de Cuatro, que presentan Antonio Castelo y Miguel Lago, y que cuenta entre sus colaboradores con Carmen Lomana, que ha definido la imagen de ambos políticos como "glamour inteligente".

Ha sido precisamente Lomana quien ha sorprendido al hablar positivamente de Yolanda Díaz. "Es muy culta, es una mujer muy preparada", ha dicho, que ha optado por no llevar "las pintas zafias que suelen llevar las de... bueno, ya sabéis", ha opinado Carmen Lomana.

"A mí siempre me ha llamado la atención la evolución que ha tenido porque se viste divinamente, se peina muy bien y es una monada. Parece una chica del PP", ha continuado explicando la colaboradora.

Finalmente, Carmen Lomana ha concluido su valoración sobre Díaz al asegurar que "no va de perroflauta".

Por otro lado, sobre Pedro Sánchez, Lomana lo ha calificado de hombre "facilón" porque es "vanidoso", pero que en las distancias cortas "es adorable, simpático, cariñoso y amable. Él sabe que a lo mejor no me vuelvo loca por él, pero vino a saludarme un día, en el palco del Atleti, y dije: 'Qué encanto de persona'. Tiene carisma y es muy listo, y me dijo que me había visto, pero no me había podido saludar, y eso hay que valorarlo", ha indicado la colaboradora.

Tras este comentario, Castelo le respondió: "No has definido listo. Has definido falso", bromeó.