Carlota Corredera sufre un doloroso percance en pleno directo: "Tenemos un problema"

La presentadora Carlota Corredera ha sufrido esta semana un percance en Sálvame que no ha pasado desapercibido para los telespectadores. Ocurrió el pasado jueves, cuando la periodista trataba junto a sus colaboradores las últimas noticias relacionadas con Kiko Rivera e Isabel Pantoja.

En plena intervención, Corredera frenó en seco el programa con una evidente cara de dolor: "Uy, tenemos un problema", comentó mientras se llevaba la mano a la espalda.

"Qué pasa, qué ha pasado", comenzaron a preguntarse los colaboradores, mientras que Lydia Lozano no tardó en percatarse de lo que le ocurría a su compañera. "¿El imperdible, otra vez? No me lo puedo creer", le preguntó antes de acudir a ayudarla.

"El imperdible, que se está clavando", continuó exclamando Lydia Lozano al acercarse al sillón de Carlota Corredera, mientras que esta la tranquilizó: "Lo tengo controlado, lo estoy agarrando con el dedo", le ha dicho.

"Pero, ¿por qué te haces acupuntura en directo?", le ha preguntado Lozano mientras Corredera trataba de decirle al cámara que no se acercara más para grabar el imperdible.

Finalmente, la presentadora ha quitado hierro al incidente explicando que normalmente se sujeta la petaca del micro a la espalda con un imperdible "porque no para de caérseme", pero en esta ocasión se le ha clavado.

"Que alguien me diga, por favor, cómo puedo ponerme una petaca y que no se me caiga", ha zanjado Corredera con humor.