'Midsommar' en León: el antruejo y el folklore británico se fusionan en 'Villanueva', nuevo cómic de Javi de Castro

"A veces, los verdugos son una víctima más de ese sistema", explica De Castro a Europa Press con motivo de la reciente publicación del cómic por parte de la editorial Astiberri, una obra que nace del interés de su autor por el folklore y el terror procedentes de Inglaterra y que, a su juicio, "no se ha explotado tanto en España".

De Castro es natural de Carrizo de la Ribera, localidad famosa por su antruejo, una mascarada popular de carnaval típica en varios pueblos del norte de la provincia leonesa y en la que se ha inspirado para perfilar el telón de fondo de una historia que resalta el triunfo de la amistad frente a relaciones tóxicas. "Un amigo puede salvarte", ha incidido.

Así, ha seleccionado historias y leyendas que conoce desde su infancia, a las que se suman también otras tradiciones como la del ramo leonés -que recuerda a las cruces de ramas y flores de 'Midsommar'-, para llevarlas a su terreno y construir, a partir de ellas, un 'thriller' rural. Una iconografía a partir de la cual ha creado su propia mitología.

"Para los más ortodoxos puede parecer una aberración, pero, por ahora, todo han sido halagos y buenas palabras", confiesa De Castro, cuyo objetivo principal es "exportar la cultura leonesa a base de ficción y de una plataforma tan versátil como la novela gráfica.

SINOPSIS

Miguel y Ana son jóvenes, tienen deudas y esperan un bebé. Un pequeño pueblo que ofrece alojamientos gratuitos parece su salvación. El folclore leonés y el terror se cruzan en esta historia de supervivencia ambientada en la España vaciada.

Javi de Castro ha recogido los elementos canónicos del subgénero de terror conocido como 'folk horror', típicos del cine británico, para llevarlos a la meseta española cediendo el protagonismo a los verdugos.

Villanueva -el topónimo más común de España, con 132 localidades homónimas- es el idílico marco en el que se desarrolla esta historia de terror rural sobre las relaciones tóxicas y la importancia de la amistad.

SOBRE JAVI DE CASTRO

Javier de Castro (León, 1990) comienza en el mundo del fanzine y el webcómic colaborando en publicaciones y autoeditándose. Escribe y dibuja su primera obra larga, 'Sandía para cenar' (Thermozero, 2014), y colabora junto al guionista Josep Busquet en 'La última aventura' (Dibbuks, 2015) y junto a María Hernández Martí en 'Que no, que no me muero' (Modernito Books, 2016).

En 2016 es reconocido con el premio al autor revelación en el Salón del Cómic de Barcelona y poco más tarde vuelve como autor completo con 'Larson, el hombre con más suerte del mundo' (Modernito Books, 2017). En 2019 lanza el webcómic 'The Eyes', que le vale una nominación a los premios Eisner y a los Harvey 2020.

Aparte del cómic, se dedica a la ilustración, donde recientemente ha destacado su colaboración junto a Modesto García en un juego viral de redes sociales que ha acabado convertido en libro, 'Crímenes ilustrados' (Plaza & Janés, 2021). En 2021 publica 'Villanueva' en Astiberri.