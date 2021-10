El surrealista momento de Samantha Fox cantando en gallego en la TVG

La cantante Samantha Fox fue la protagonista invitada este viernes al programa Luar de la TVG, donde protagonizó un momento surrealista que no ha tardado en hacerse viral en las redes sociales.

El espacio que conduce Xosé Ramón Gayoso comenzó homenajeando a la artista británica al abrir el programa con una de sus canciones mientras el presentador y Fox bailaban en directo sobre el escenario del plató.

Sin embargo, lo mejor de la noche estaba por venir, ya que la cantante fue invitada a cantar en gallego la canción popular Na beira do mar. Sobre el escenario se encontraba un grupo de música y la actriz Benedicta Sánchez, ganadora de un Goya a la mejor actriz revelación en 2020 por O que arde.

Esta non a vistes vir!



Benedicta Sánchez e Samantha Fox, xuntas cantando #NaBeiraDoMar no #luar1278 pic.twitter.com/OkjXKw6xGn — Luar TVG (@luartvg) October 8, 2021

La surrealista situación mostró a una Samantha Fox descolocada en el escenario, pero con una gran sonrisa, intentando leer en un papel la letra de la canción, mientras el presentador le iba dando indicaciones.

Finalmente, la cantante se rindió al no poder seguir la canción y optó por animar al público mientras Gayoso continuó cantando.

Samantha Fox flipando en y con Luar. pic.twitter.com/DfN5qUVnvn — Borja Terán (@borjateran) October 8, 2021

Los comentarios en las redes sociales no se han hecho esperar, alabando el transcurso del programa por el entretenimiento televisivo que ha dado. "Luar es televisión en estado puro, es como volver a la tele de los 80 en pleno 2021. Décadas en antena y lo que le queda", valoró una espectadora en Twitter.

"Samantha Fox embutida en un corsé imposible, Gayoso bailando con ella para animar el público. Traductora perdida, Samantha más aún, pero sonriente, miembros de una agrupación folklórica bailando el Nothing is gonna stop me now como una muiñeira. Luar es dadaísmo y no lo sabéis", indicó otro tuitero en la red social.

Samantha Fox embutida en un corsé imposible, Gayoso bailando con ella para animar el público. Traductora perdida, Samantha más aún pero sonriente, miembros de una agrupación folklórica bailando el "Nothing is gonna stop me now" como una muiñeira. Luar es dadaísmo y no lo sabéis. https://t.co/pypuaSvEkS — Alejandro Macías (@alemaciasblanco) October 8, 2021

El programa Luar es uno de los iconos más representativos de la TVG y todo un éxito de audiencia en la noche de los viernes que lo ha convertido, en sus 29 años en antena, en el programa más longevo de la televisión gallega y el segundo en la historia de la televisión en España, por detrás de Informe Semanal (TVE).