Muñoz (Cs) insta a Puig a "bajar a la calle" para ver la situación de empresas y familias y a seguir dando ayudas

Muñoz -en declaraciones a los medios tras asistir al acto de entrega de las distinciones del 9 d'Octubre- ha deseado una feliz jornada a todos los valencianos y valencianas y ha remarcado que es "un día importante para todos, de celebración y de recuerdo de todos los valencianos que ya no están con nosotros porque han fallecido a causa de la covid".

"Ha sido un acto emotivo en el que hemos recordado a esos casi 8.000 valencianos que ya no están y hemos tenido palabras de gratitud en ese premio que ha recibido el personal sanitario", ha aseverado.

No obstante, la parlamentaria ha reprochado a Ximo Puig que su mensaje no ha tenido "autocrítica" y ha sido "poco realista, como si no viviera la realidad que viven muchos valencianos". "Está muy bien recordar que parece que lo peor de la pandemia ha pasado, recordar que casi el 90% de los valencianos estamos vacunados, pero que baje ala calle, que vea todos los negocios cerrados, que piense en familias que no llegan a final de mes o las empresas que tienen dificultades con el precio de la luz disparado y los impuestos altos".

REVISIÓN IRPF Y SUCESIONES

Por ello, desde Cs piden que "siga aprobando ayudas para facilitar la recuperación" y que se plantee una revisión y bajada del tramo autonómico del IRPF y del impuesto de sucesiones y donaciones.

Sobre la financiación, Muñoz ha celebrado que "todos los partidos estemos de acuerdo en que la Comunitat Valenciana necesita una financiación justa", pero ha reclamado a Puig que no se quede en meras palabras" y exija al "presidente del Gobierno español y su compañero de partido socialista", Pedro Sánchez, "que tengamos cuanto antes ese borrador", que también prometió a Compromís "a los pocos meses de su investidura".