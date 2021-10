El equipo de vacunación, Alta Distinción, pide la "unión de todos" contra el covid: "No hay otro camino"

Así lo ha manifestado la enfermera supervisora del Servicio de Medicina preventiva del Hospital General Universitario de Alicante, Marina Fuster, una de las sanitarias que ha recogido este sábado, Día de la Comunitat Valenciana, la Alta Distinción de la Generalitat en nombre de todo el equipo que ha hecho posible la vacunación de cuatro millones de valencianos.

Tras la entrega del galardón, en declaraciones a los medios, Fuster ha agradecido el reconocimiento a una labor que "ha sido un trabajo de todos los estamentos". "Nosotras hemos venido representándolos, pero el trabajo no es nuestro, ha sido de todos los que han estado ahí", "gracias al trabajo de todos los sanitarios", ha remarcado.

Preguntada por qué le diría a las personas que aún no se han vacunado, la enfermera supervisora ha indicado que "ya no se les puede decir más" porque las "pruebas" sobre la protección que ofrece la vacuna "son evidentes". "No hay otro camino que el que todos estemos protegidos. Yo creo que no se puede decir más que los resultados que tenemos", ha insistido.

Sobre si los profesionales sanitarios se han sentido "arropados" durante el proceso, Marina Fuster ha explicado que "de todo ha habido".

Finalmente, ha apelado a "la unión de todos" frente a los "momentos malos" que ha provocado la pandemia. La vacunación "era una meta, teníamos que salir de esto y no había otro camino que tirar todos", ha dicho.

En esa línea, se ha dirigido a los que "están en dudas" sobre si recibir la dosis contra el coronavirus: "No hay otro camino para terminar con esto y poder volver a nuestra vida"