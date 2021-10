Iturgaiz dice que la coalición con Cs "nació y ha muerto" en Euskadi y que "el proyecto común del centroderecha es PP"

En una entrevista al diario 'El Correo', recogida por Europa Press, Iturgaiz indica, tras la decisión del parlamentario de Cs Luis Gordillo de abandonar esta formación para integrarse en el PP vasco, que con la apuesta que han hecho por ser "esa casa común del centroderecha, la papeleta tendrá que llevar el nombre del PP allí donde nos presentemos", para "ofrecer una opción ganadora contra Sánchez y el nacionalismo".

Por ello, mantiene que la coalición PP+Cs "nació y ha muerto en el País Vasco" y reitera que "es muy difícil que se vuelva a dar porque hemos visto a Ciudadanos tomando direcciones equivocadas, lanzándose a los brazos de Sánchez, intentando hacer jugarretas al PP". "Ese bumerán se ha vuelto contra ellos y les ha llevado al declive, al desastre", asegura.

Tras descartar volver a ir en coalición a las elecciones, Iturgaiz precisa, en referencia al grupo que comparten en el Parlamento vasco, que "todo esto no significa que yo no esté comodísimo presidiendo la coalición en el Parlamento y da lo mismo que la proporción entre los dos haya cambiado".

Iturgaiz, que desvela que la presidenta de Ciudadanos, Inés Arrimada, le pidió que no permitirá la macha de Luis Gordillo para integrarse en las filas del PP, mantiene que "era su decisión, y yo no me puedo meter en una decisión personal".

Por otro lado, en referencia las palabras del presidente del PP, Pablo Casado, en la convención del partido este pasado fin de semana comprometiéndose, si alcanza la presidencia del Gobierno, a devolver al Ejecutivo central la transferencia de Prisiones, que pasó el pasado 1 de octubre a manos de Euskadi, Iturgaiz precisa que lo que hizo Casado fue "alertar de lo que ha pasado con otros procesos de traspasos".

"Lo hemos visto en Cataluña, donde los presos independentistas tuvieron todo tipo de privilegios en sus celdas resort. Es eso lo que debe encender todas las alarmas", advierte.

Tras indicar que no va a permitir que "nadie ponga en duda la defensa del Estatuto de Gernika por parte del PP" y apuntar que "las transferencias son ley orgánica y están para ser cumplidas", dice, en relación a la posibilidad de un 'trato privilegiado a los presos de ETA', que estarán "atentos y vigilantes".

NUEVO ESTATUS POLÍTICO

En cuanto al debate sobre el nuevo estatus, Iturgaiz no cree que haya un "frenazo" porque el PNV "está constantemente sacando la patita". "Lo suelen meter en un cajón cuando llegan las elecciones para parecer moderados, pero a la mínima lo vuelven a sacar. Urkullu se mueve como una peonza, pero hasta los derviches paran de dar vueltas para comer y beber. Él también debería pararse y contarnos dónde está", afirma.

En cualquier caso, es partidario de "modernizar" el Estatuto porque, "pasados 42 años, su vigencia no es la misma" y, sobre la cuestión territorial, dice que el PNV les acusa de ser recentralizadores, pero "esta misma semana el PNV ha aprobado una Ley de Aportaciones que le convierte en el txapeldun de las recentralizaciones".

PANDEMIA

En cuanto a la declaración del fin de la emergencia sanitaria en Euskadi, dice que fue "curioso" cómo lo anunció el Lehendakari, Iñigo Urkullu, "rodeado de los suyos y sin permitir que los periodistas preguntaran".

Por otro lado, en relación al proyecto de nueva Ley de Educación del Gobierno Vasco, Iturgaiz afirma que el PP nunca podrá estar en un pacto educativo con Bildu, porque "nuestras ideas están en las antípodas" y "no tenemos nada que negociar con quien quiere que desaparezcan los colegios concertados, los modelos lingüísticos y el castellano".

CONGRESO EN 2022

Preguntado si se presentará para ser ratificado como presidente del PP vasco en el congreso de 2022, dice que siempre está "a disposición de mi partido". "Si mis compañeros me apoyan para seguir al frente del partido, desde luego estaré ahí", asegura.

Por último, en relación a las elecciones municipales y forales de 2023, indica que renovación entre los candidatos porque "algunos ya nos han dicho que no quieren repetir, como Juan Carlos Cano que no quiere volver a ser cabeza de cartel en Gipuzkoa, porque considera que ya ha dado todo y yo se lo agradezco". Respecto a la portavoz foral en Bizkaia, Amaya Fernández, apunta que "eso dependerá del PP de Bizkaia".