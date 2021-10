Aitana recupera la voz y anuncia su vuelta: "Necesitaba tranquilizarme"

Hace apenas dos semanas, Aitana anunciaba entre lágrimas la cancelación de su concierto en Sanlúcar debido a una laringitis que le provocó la pérdida de voz. "Es solo una laringitis, pero por desgracia tengo que cancelar unos conciertos. Es una mierda, no quiero que nadie piense que no soy responsable, todos los días caliento, cuido la voz... Pero tampoco puedo forzar la situación ni que empeore", se sinceraba entonces la joven cantante con sus seguidores de Instagram.

"Voy a seguir mirándome, voy a volver al foniatra para ver cuánto más puede durar esto, espero que no sea mucho, insisto en que hay mil cosas peores, pero esto me está dejando sin voz", alertaba.

Tal y como anunció, y después de darle un tiempo de descanso y cuidados, Aitana reapareció el pasado martes en la cena de nominados de LOS40 Music Awards, donde confesó a La Otra Crónica su regreso a los escenarios.

"Estoy mucho mejor. Necesitaba ese descanso vocal para recuperarme. La laringitis no es una cosa grave, pero cuando eres cantante, si se te pasa a las cuerdas vocales sí que es un poco más jodido. La cosa es que no me estaba dando la voz para hacer conciertos y tampoco quería empeorarlo para un futuro. Así que he tenido que aplazar muchos shows", ha explicado a ese medio.

Asimismo, la cantante ya ha anunciado su regreso, este sábado, a los escenarios con un concierto en Granada. "Granada, mañana nos vemos, tengo una sorpresa muy especial", indicaba este viernes a sus seguidores en Twitter.

Granada💫🤞🏼 Mañana nos vemos, tengo una sorpresa muy especial ❤️ QUÉ GAAAAANAS #11RAZONESTOUR — Aitana (@Aitanax) October 8, 2021

Según ha explicado a LOC, fue tras el concierto de Sevilla cuando la salud de sus cuerdas vocales empeoró. "Al día siguiente me levanté sin voz. Entonces volví al foniatra y ya empecé a practicar diferentes calentamientos. Y creo que ya estoy mucho mejor", ha indicado.

Después de cancelar el concierto en Sanlúcar e informar a sus seguidores del problema que padecía, Aitana ha reconocido su preocupación en aquel momento, ya que no sabía cuándo podría recuperar su voz. "Los especialistas saben mucho de esto y te dicen 'no te preocupes, que obviamente te va a volver la voz'. Pero necesitas tranquilizarte y, sobre todo, hacer ese descanso vocal. Porque si fuerzas la voz, entonces sí que va a ser una recuperación más lenta. Y ese era mi único miedo, a ver cuándo volvía. Pero no que no me fuese a volver la voz, porque no, no iba tanto de eso", ha concluido.