Morant prevé que la convivencia con la mascarilla en interiores se mantendrá ""aún bastante tiempo"

Así lo ha aseverado la titular de Ciencia, que asiste este sábado en València al Acto Institucional por el 9 d'Octubre, Dia de la Comunitat Valenciana.

A preguntas de los medios sobre cuándo se eliminará el uso de la mascarilla, la ministra ha comentado que en estos momentos "se está estudiando la seroprevalencia y la inmunidad en el cuerpo de las personas", y que la tercera dosis de la vacuna anticovid para las personas más vulnerables también tiene que ver con cómo el sistema inmune reacciona al paso del tiempo.

"Sobre todo porque la incursión de las variantes nos ha colocado en un escenario diferente, creo que deberemos convivir con la mascarilla seguro en algunos entornos, como los de interior, durante aún bastante tiempo, pero estamos en momentos en los que nos podemos retirar la mascarilla por la calle y, poco a poco, vamos haciendo una vida más normalizada", ha recalcado.

Interrogada sobre si la retirada de este elemento de protección podría ser la próxima primavera, Morant ha afirmado: "No puedo adelantarlo porque, además, con el rigor que me toca por ser ministra de ciencia, hasta que no haya evidencia científica no puedo hacer afirmaciones que no sé".