Miss Raisa, contra la discriminación en 'Got Talent': "Los españoles me dicen que me vaya a mi país"

Telecinco emitió este viernes 8 de octubre una nueva entrega de Got Talent. El concurso, como es habitual, estuvo plagado de momentos emotivos, pues son muchas las propuestas de las actuaciones vinculadas a causas sociales.

En esta ocasión, Miss Raisa, a sus 24 años, fue a Got talent para cantar en rechazo al racismo y la islamofobia. La joven utiliza la música para reivindicar todo aquello que le importa y que considera que debe cambiar.

“Para mí la música es una herramienta para transmitir mensajes, por eso normalmente en mis temas hablo de integración, de discriminación”, explicó. La rapera es natural de Tánger, pero tuvo que mudarse junto a sus padres y a su hermana a Barcelona por motivos familiares.

Allí, tal y como compartió, habría sufrido varios tipos de discriminación: “Los españoles me discriminan por ser musulmana y me dicen que me vaya a mi país, los musulmanes me dicen que soy una deshonra por cantar con hombres”, dijo.

El mensaje que Miss Raisa ha lanzado al mundo



#GotTalent5

Además de concienciar, la actuación consiguió poner en pie a todo el público, que al escuchar los primeros acordes de la mesa de mezclas de su compañero, intuyó que se trataba de un rap.

Por su parte, los miembros del jurado también valoraron muy positivamente el talento de Raisa: “Quiero poner en valor no solo tu mensaje, que es muy necesario, si no también tu actuación, hasta aquí no vienen muchos raperos”, comenzaron.

Miss Raisa se llevó los tres síes. “Yo soy calvo y catalán y también me la suda lo que digan de mí, así que tienes mi sí”, fue el cómico aprobado del marido de Laura Escanes.