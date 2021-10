Las criptomonedas, en auge: en España hay ya seis millones de criptoinversores

Cuatro puso este viernes 8 de octubre En el punto de mira las criptomonedas. El formato de investigación contó con Javier Ruiz para explicar algunas cuestiones de este mundo que, en España, no para de ganar adeptos. Para sumarse a ellos, es tan sencillo como descargar una de las 13 aplicaciones específicas.

Después, se transfiere dinero desde la cuenta de banco o tarjeta al monedero de esta app: "Al tener dinero en la aplicación, tienes la opción de comprar distintas cantidades de las múltiples criptomonedas que existen en el mercado", explicó Boro Barber.

Por su parte, Ruiz explicó que el nacimiento de la moneda se remonta a 2009, con el objetivo de restar poder a los estados para dárselo al pueblo. Esto surgió de la mano de un hombre apodado Satoshi Nakamoto, que jamás ha revelado su identidad.

Desde entonces, surgieron monedas semejantes que cumplieron con los requisitos que tienen que tener para considerarse monedas: acumulación de valor, medio de pago y unidad contable.

El programa presentó a Aroa, una joven de 31 años que estuvo a punto de ser desahuciada junto a su hijo pequeño: "Me dedicaba a cuidar de personas mayores, me quedé sin trabajo y estaba a punto de perder mi casa cuando mpecé a estudiar criptomonedas y aprendí sola, conseguí pasar a ganar 60.000 euros al año trabajando alrededor de una hora la día, he podido comprarme un piso y el coche que quería", presumió.