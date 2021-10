El BAD acogerá tres espectáculos dentro del proyecto europeo Pyrenart

El BAD está organizado por el Ayuntamiento de Bilbao, uno de los socios de esta iniciativa transfronteriza cuyo objetivo es la formación de profesionales, creación, exhibición e internacionalización de espectáculos.

El XXIII Festival de Teatro y Danza Contemporánea de Bilbao se celebrará del 14 al 24 de octubre. El primero de los espectáculos de Pyrenart que podrá verse será 'Gizaki', de Lali Ayguadé Company, el día 15 a las 19.00 horas en La Fundición.

Según han avanzado desde la organización, se trata de una pieza de danza creada durante la cuarentena causada por el covid-19 y, por tanto, influenciada por ella. "En el marco de dos personajes coexistiendo en una habitación, Akira Yoshida y Lali Ayguadé analizan al ser humano partiendo de la idea de que los seres humanos somos un mecanismo muy complejo", han explicado.

Además de esta pieza de danza de corto formato, se presentará el corto cinematográfico inspirado en la pieza de danza que ha sido coproducido por el Mercat de la Flors y Dansa Quinzena Metropolitana.

'Oturia: íntima peregrinario', de Miguel Ángel Berna, se estrenará el día 20, a las 19.30 horas, en la sala Cúpula del Teatro Campos. Es un espectáculo de danza contemporánea que traslada al público al Valle de Basa, en el Pirineo Aragonés, y a su romería del 25 de junio con "sus olores, sus músicas y sus danzas".

Esa misma jornada y también en el Campos se podrá en escena 'My name is Britney Spears', de [Lodudo] Producción, a las 20.30 horas. Según han indicado desde la organización, se trata de una pieza de danza contemporánea para personas adultas que "no consiste en analizar a Britney Spears, sino en encarnar sin ocultar nada: una Britney peluda, una Britney desnuda. Una Britney que se pliega y despliega antes de desarrollarla para que aparezca una nueva figura".

Además, durante los días de celebración del Festival, los socios del proyecto Pyrenart-POCTEFA se reunirán para coordinar el proyecto y, a su vez, disfrutarán de los espectáculos programados en esta edición, según ha explicado el Ayuntamiento bilbaíno.