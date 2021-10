El Parlamento gallego pide al Gobierno "agilidad" para concretar los nuevos currículums derivados de la 'Ley Celaá'

En concreto, el texto aprobado en la Comisión 4ª de Educación e Cultura -ha contado con el voto favorable de PPdeG y BNG, mientras que el PSdeG ha optado por la abstención- se dirige a la Xunta para que solicite al Ministerio de Educación agilidad en la dotación de contenidos "como paso previo a poder acometer su adaptación a las particularidades de la enseñanza gallega".

Además, serviría para "facilitar" que la Consellería de Cultura, Educación e Universidade "pueda ofrecer al profesorado gallego un conjunto de instrumentos y herramientas informáticas" que permitan elaborar las programaciones didácticas de acuerdo con el currículum vigente.

La Comisión 4ª de la Cámara autonómica también ha aprobado una segunda PNL a propuesta de los populares, en la que tanto BNG como PSdeG se han abstenido, para que la Xunta "coordine la puesta en marcha de una programación cultural" que reivindique a Pintor Laxeiro coincidiendo con el Día das Artes Galegas de 2022, que estará dedicado a su figura.

TRAZADO DEL CAMINO DE INVIERNO

Por otra parte, la Comisión de Educación e Cultura ha sacado adelante, por unanimidad, una tercera proposición no de ley del BNG para que la Xunta inicie el procedimiento para delimitar el trazado del Camino de Invierno, pero con el matiz -fruto de una enmienda del PPdeG- de dar "prioridad a las rutas principales que fueron reconocidas previamente".

Esta PNL también reclama al Gobierno gallego que modifique el Plan Básico Autonómico para "corregir" el trazado del Camino de Invierno "allá donde surjan discordancias" entre el itinerario inicial y su delimitación definitiva.

La sesión de la Comisión 4ª de este viernes ha arrancado con un minuto de silencio en memoria del conselleiro de Facenda e Administración Pública, Valeriano Martínez, fallecido este miércoles en su despacho de una parada cardiorrespiratoria.

CEIP MONTE DOS POSTES Y FONTIÑAS, EN SANTIAGO

Asimismo, el Parlamento gallego ha acogido la comparecencia del director xeral de Centros e Recursos Humanos de la Xunta, Jesús Manuel Álvarez Bértolo, para responder a una pregunta de la diputada del PSdeG Noa Díaz, quien ha denunciado que el CEIP Montes dos Postes y el de Fontiñas, en Santiago, se ven "obligados a compartir" un tutor y dos especialistas en pedagogía terapéutica (PT) y audición y lenguaje (AL).

Por eso, ha solicitado a la Consellería la contratación de tres maestros a tiempo completo y que "deje de jugar con la educación" a través de unas carencias que, según ha dicho, afectan "a todo el territorio" de Galicia.

Enfrente, el director xeral ha afeado a la oposición el "mensaje negativo y falso" que quiere trasladar a la sociedad con unos "supuestos recortes en la enseñanza". "El sistema educativo gallego cuenta con los recursos materiales y humanos que necesita en cada momento", ha defendido.

Dicho esto, Álvarez Bértolo ha detallado que la dotación del personal del Monte dos Postes, con 31,5 docentes en total "en lugar de 29 con los que cuenta en el catálogo habilitado" -es decir, 2,5 profesores más-, "garantiza la cobertura de las enseñanzas y respetando las especialidades y los puestos de trabajo" necesarios.

No en vano, ha señalado que este centro no cuenta con más personal porque "no participa" en el programa de apoyo 'Proa', por el que la Consellería le asignaría un mayor número de docentes como refuerzo.

Y en lo que respecta al CEIP Fontiñas, el director xeral de Centros e Recursos Humanos ha destacado que, gracias tanto al programa 'Proa' como al plan 'ARCO', se encuentra en una "situación similar", con 1,5 profesores más con respecto a los que le correspondería por catálogo.

En su turno de réplica, la diputada del PSdeG ha criticado que la Xunta se dedique a hablar de "números" -"los niños no son números, son personas que deben recibir una educación de calidad", ha apuntado- y ha cuestionado que sean los centros los que "deben decidir si implementar alguno de esos dos programas ('Proa' o 'Arco') para cubrir la falta de profesorado".