Tres fallecidos por coronavirus en una jornada con 29 positivos y menos hospitalizados

Se trata de una mujer de 88 años de Don Benito, vacunada, otra de 73, de Valverde del Fresno, no vacunada, y hombre de 96, vacunado, de la residencia de Alcollarín.

En esta última jornada se han notificado 29 casos positivos confirmados, y en los hospitales extremeños hay 15 hospitalizados, dos menos que ayer, tras producirse dos altas y ningún ingreso. De ellas, tres se encuentran en UCI.

Asimismo, se han dado 127 altas epidemiológicas, lo que equivale a un total de 100.838 altas. La incidencia acumulada a los 14 días en la región se sitúa en 47,20 casos y a los 7 días en 21,07.

No se abre ningún brote y se cierran cuatro, en Villa del Campo, Monterrubio de la Serena, Piornal y Salvatierra de los Barros.

ÁREAS DE SALUD

Por áreas de salud, Badajoz notifica dos casos positivos. Tiene dos pacientes hospitalizados, ninguno en UCI. Registra 327 fallecidos y ha dado 26.963 altas; mientras que Cáceres notifica siete casos positivos. Tiene dos pacientes ingresados, uno de ellos en UCI. Acumula 534 fallecidos y ha dado 17.247 altas.

A su vez, Mérida registra cinco casos positivos. Tiene ocho pacientes hospitalizados por covid-19, uno de ellos en UCI. Acumula 247 fallecidos y ha dado 17.123 altas; y Don Benito-Villanueva de la Serena notifica cuatro casos positivos. Tiene un paciente hospitalizado, ninguno en UCI. Acumula 265 víctimas mortales y ha dado 13.719 altas.

El área de Plasencia registra dos casos positivos. Tiene dos pacientes hospitalizados, uno de ellos en UCI. Ha registrado un total de 232 fallecidos y ha dado 9.868 altas; y Navalmoral de la Mata notifica cuatro casos positivos. No tiene pacientes ingresados por covid-19 y ha registrado 114 fallecidos. Ha dado 4.761 altas.

Finalmente, Llerena-Zafra no registra casos positivos. No tiene pacientes ingresados. Ha registrado un total de 132 fallecidos y ha dado 8.002 altas; y Coria registra cinco casos positivos. No tiene pacientes hospitalizados por COVID-19. Registra un total de 96 personas fallecidas y se han dado 3.155 altas..