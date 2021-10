Influencer con parálisis cerebral Enrique Bernabeu reivindica "la diferencia desde la positividad" a ritmo de reguetón

Con l objetivo de "dar un paso más en la normalización en la sociedad las diversas capacidades físicas", ha publicado el tema titulado 'Así me muevo yo'.

"Os voy a contar algo que me pasa, pues a mí esto me viene de casa", empieza la canción, que continúa con algunas de las experiencias de su día a día.

Y es que la principal característica que deriva de la parálisis es una cojera que le tambalea al andar y que ha provocado decenas de comentarios y actitudes discriminatorias, explica el propio Bernabeu en un comunicado.

"Dicen de mí que camino raro, que voy un poco desorientado (...) y lo que no saben es que soy así porque mi madre me parió así", dice en la canción. Puede que me hayan decepcionado, pero yo siempre me he levantado, pues siempre he sabido que sería así, nada cambiaría, seguiría así", continúa explicando.

A ritmo de reggaetón y con estética kitsch, Bernabeu se convierte en un trapero queer para seguir lanzando los mensajes positivos a los que tiene acostumbrado a su público en las redes sociales.

"Ahora que ya no tengo complejos soy un hombre nuevo, ya no tengo miedo", canta mientras baila, también de pie, acompañado de otros bailarines.

Enrique Bernabeu es el autor de la canción, que cuenta con la producción de Be Sounds Records.

Recientemente, el joven presentó su primer libro, 'Trece vidas resilientes', una recopilación de relatos que no son autobiográficos, pero sí están inspirados en personas y sucesos que ha vivido muy de cerca, con los que trata asuntos como vejez, drogodependencia, maltrato, bullying, homofobia, transfobia, soledad, discriminación a los discapacitados.