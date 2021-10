La comissió sobre el deute en Les Corts aprova el pla de treball del Botànic, que no inclou cap ministre

Els tres grups no han obtingut el suport de cap dels de l'oposició, que han presentat els seus propis plans i han criticat l'absència de l'actual ministra, María Jesús Montero. El diputat encarregat de la defensa del pla, Ferran Martínez (Unides Podem), ha advocat perquè aquesta comissió té un vessant tècnic "més acusat" i que no hi ha necessitat "que siga una caixa de ressonància de l'aldarull que pot haver-hi fora".

Entre els exconsellers convocats a la comissió es troben els socialistes Joaquín Azagra (conseller d'Administracions Públiques entre 1987 i 1989), Aurelio Martínez (conseller d'Hisenda entre 1993 i 1995) i els dos últims consellers 'populars', José Manuel Veta i Juan Carlos Moragues.

A nivell estatal, se sol·licita la compareixença de representants de l'Institut de Crèdit Oficial i els ministeris d'Hisenda i Política Territorial i dels trees anteriors secretaris d'Estat d'Haicenda, Carlos Ocaña, Miguel Ferre i José Enríquez. Reclamen també la presència de representants del Tribunal de Comptes i l'AIReF.

També se sol·licita la compareixença de l'actual Síndic de Comptes, Vicent Cucarella, i l'anterior, Rafael Vicente Queralt; de l'alt comissionat per al Finançament, José Antonio Pérez; el director general de Tributs i Joc, Rafael Beneyto i els representants de la comisisón d'experts per a la reforma del finançament Francisco Pérez, Ángeles Pla i Eusebio Monzó.

Igualment, es demana que passen per Les Corts Ángel de la Fuente, de Fedea; el representant d'Andalusia en la Comissió d'Experts per a la reforma del sistema de finançament autonòmic, Francisco David Adame, la membre d'eixa mateixa comissió Maria Antonia Monés; un representant de l'Institut per a l'Avaluació de Polítiques Públiques; la interventora general de la Generalitat, Amparo Adam; els professors Víctor Fonts i Joan Romero i representants de l'Agencia Antifrau i la Fiscalia Anticorrupció.

"VOLUNTAT D'ACORD"

Durant la seua intervenció, Ferran Martínez ha reivindicat que el "primer consens" entre les forces representades en la cambra de la "situació crítica del deute públic de la Comunitat Valenciana" i ha remarcat la "voluntat d'acord" dels grups del Botànic per a "enfilar" un calendari de compareixences que poguera suscitar l'acord.

En termes semblants s'ha pronunciat la diputada socialista Trini Castelló, que ha assegurat que pretenen "eliminar elements distorsionadores de l'objecte de la comissió" perquè no es convertisca en una successió de "consellers i ministres que venen a justificar les seues actuacions".

Aitana Mas (Compromís) ha remarcat que el Botànic ha intentat "poder arribar a un acord" i que han sigut "flexibles a l'hora d'incorporar noms".

No ho veu així l'oposició. Des del PP, Rubén Ibáñez ha lamentat que el Botànic "ha convertit la comissió del deute de la Generalitat en la comissió dels vetos en impedir que compareguen els ministres i exministres d'Hisenda".

Yaneth Giraldo (Cs) ha insistit que acudisca Montero a la comissió, així com el conseller del ram d'Andalusia, una altra comunitat infrafinanciada que "ha reduït el dèficit públic". També ha demanat que la comissió es reunisca almenys dos vegades al mes.

Per Vox, Ana María Cerdán ha rebutjat la proposta, que considera "insolidària" i que pretén que, la qual cosa no paguen els valencians, "l'hagen de pagar altres comunitats".