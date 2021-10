Cvirus.- Els festivals que exigisquen el certificat covid tindran llibertat de moviment per al ball i consum de beguda

Els festivals de música que exigisquen el certificat covid o Prova Ràpida de Detecció d'Antígens (PRDA) per a l'accés tindran llibertat de moviment en les instal·lacions, per al consum d'aliments i begudes i per al ball, encara que s'haurà de mantindre la distància de seguretat interpersonal i la mascareta excepte en el moment del consum.