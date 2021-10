Desenvolupen una plataforma online per a valorizar els subproductes de diferents empreses i sectors industrials

Durant les jornades de conclusió del projecte, celebrades recentment, s'ha destacat el paper que exerceix aquest portal com a iniciativa de simbiosi industrial per a aconseguir els objectius marcats per les polítiques i estratègies d'economia circular, especialment aquelles mesures relacionades amb el disseny del producte i dels processos de producció, ha indicat Lucia Jordá Ferrando d'AIDIMME.

Entre les funcionalitats assolides destaquen les de matching avançat a través del desenvolupament d'algoritmes entre ofertes i demandes de subproductes, servicis o recursos per part de les empreses que s'integren dins de la plataforma Symbinet, o bé les seues àrees col·laboratives en les quals establir sinergies entre les diferents empreses i els instituts tecnològics, han apuntat Teresa Quílez, Rubén de Juan i Chema Muñoz de l'ITI.

Durant la jornada s'han presentat alguns dels exemples de sinergies entre empreses o sectors (demostradores) desenvolupats per cadascun dels instituts participants, en matèria de simbiosi industrial. És el cas de la recuperació d'aigües de procés i aigües residuals del sector agroalimentari per a incrementar la seua vida útil.

Així, Jorge García, d'Ainia, ha explicat com monitoritzant amb sondes connectades al portal, un oferent d'aigua regenerada com a aigua de reg pot publicar la seua informació en la plataforma i ser reutilitzada per un demandant d'aquest tipus de producte.

Un altre exemple de simbiosi industrial en el sector de la construcció ho va explicar Mónica Vicent, de l'ITC, "aquells materials procedents dels residus de construcció i demolició són classificats i separats per a obtindre fraccions amb utilitat per a ser utilitzades en formigons i morters, farciments o materials ceràmics".

El desenvolupament del projecte Symbinet, recolzat per l'Institut Valencià de Competitivitat (IVACE) a través de Fons Europeus FEDER, ha tingut una durada de 16 mesos durant els quals els quatre centres tecnològics implicats han involucrat empreses de diferents sectors per a la recollida de dades amb l'objectiu d'identificar les funcionalitats clau, crear sinergies i validar les funcionalitats de la plataforma online.