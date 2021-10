9 d'Oct.- Els premiats per l'Ajuntament reben la distinció amb "gran responsabilitat" per seguir sent "exemple"

Així ho ha indicat, en nom de tots els distingits, el cuiner valencià Ricard Camarena després de rebre el títol de Fill Adoptiu de València en l'acte celebrat en el consistori per a entregar aquests premis. Camarena ha destacat l'aposta de tots els reconegut per València, ha subratllat les "singularitats", la "pluralitat" i la "generositat" de la societat valenciana.

Ricard Camarena ha afirmat que totes elles i "la capacitat de tirar endavant amb decisió i coratge" es reflecteixen en els guardonats. "Cada dia hem d'actuar amb exemplaritat i hem de ser dignes d'aquest honor", ha exposat. "Ser Fill Predilecte, Adoptiu o rebre la Medalla d'Or" de València "ens converteix, si cap una mica més, en ambaixadors" de la capital valenciana, "eixa que tant volem i que tant defenem cada vegada que tenim ocasió", ha afirmat.

Al costat del cuiner l'Ajuntament de València ha reconegut com a Fill Predilecte i a títol pòstum, al mestre artesà sedero Vicente Enguídanos, "l'últim 'velluter'"; com a Filla Predilecta a la il·lustradora i artista plàstica Cristina Durán; com a Filla Predilecta a la referent de l'esport femení (com a jugadora, entrenadora i docent) Josefa Carrión 'Carri'; com a Fill Predilecte al dissenyador Francis Montesinos, i com a Fill Adoptiu a títol pòstum al dramaturg, gestor cultural i periodista Juan Gil Albors.

A més, ha entregat la Medalla d'Or de la Ciutat a la Fundació Mira'm, pel seu treball amb persones amb Trastorn d'Espectre Autista, i també la Medalla d'Or als treballadors del consistori per la seua tasca "sense descans" durant l'estat d'alarma per la pandèmia de la Covid-19 en favor d'uns servicis municipals i d'una resposta "de fortalesa i eficiència" cap a la ciutadania.

Camarena ha assegurat que "en cap lloc es viu millor" que en aquesta ciutat i ha ressaltat que tots els distingits van apostar professionalment per quedar-se en ella. "Podíem haver desenvolupat la nostra professió o servici en qualsevol part del món però triem València. Cadascun ho va fer amb les seues motivacions, les seues pors, els seus dubtes, però va apostar per quedar-se", ha assenyalat.

Després d'açò, ha valorat que la ciutat els retorne l'"afecte" que li van brindar i els premie amb uns honors i distincions que els converteix en "il·lustres ciutadans". "Segur que tots hem tingut l'oportunitat de treballar o de viatjar esporàdicament fora però al final, sempre tornem a casa i quan ho fem, ens donem compte que ací és on millor s'està perquè València no és solament una ciutat, és un estil de vida", ha asseverat.

A més, ha considerat que "no hi ha una sola València" sinó diferents i ha dit que així ho demostren els huit reconeixements atorgats per l'Ajuntament. "Hui ací tenim huit valències representades de manera diferent però complementàries" entre si. D'aquesta manera, ha parlat de "la València de Cristina Durán, de llum i color", de la "tradicional i artesana de Vicente Enguídanos"; de la de superació i sacrifici de Josefa Carrión 'Carri', i de la moda i disseny de Francis Montesinos.

Igualment, s'ha referit a "la València de la cultura amb el reconeixement a Juan Alfonso Gil Albors", a la "solidària i altruista" de la fundació Mira'm, a la "servicial i hospitalària" dels treballadors de l'Ajuntament i a "la d'horta, el mar i la innovació" que representa ell. "Ja no sabria cuinar sense els productes que ens dóna aquesta terra i les seues gents", ha declarat.

"GRÀCIES AMB MAJÚSCULES"

Camarena ha donat les "gràcies amb majúscules" pels reconeixements. "Tots els homenatges sempre són benvinguts i importants, però quan te'ls atorga la gent de la teua pròpia ciutat encara tenen molt més valor. Diuen que és molt difícil ser profeta en la teua terra, però distincions com aquesta contradiuen aquesta afirmació", ha dit.

Per la seua banda, l'alcalde de València, Joan Ribó, ha agraït la contribució de tots els premiats per a fer d'aquest una ciutat millor. "Est és un dia especial i important" en el qual València "distingeix i mostra la seua gratitud a persones i entitats que han fet gran" la capital valenciana i "han engrandit" el seu nom, ha assegurat el primer edil, que ha presidit l'acte al costat de la regidora de Patrimoni i Recursos Culturals, Glòria Tello.

Ribó ha apuntat que els reconegut són "exemple de treball, dedicació i esforç" i ha manifestat que "tots" han tingut "alguna cosa que aportar a la societat". Ha agregat que és un "plaer" poder celebrar la vespra del 9 d' Octubre "amb el reconeixement a la seua tasca" i amb "un acte d'admiració i emotiu".

El responsable municipal ha considerat que amb aquesta cita d'"homenatge" se simbolitza en el preludi del Dia de la Comunitat Valenciana "l'unió i la cohesió de la societat valenciana" reflectida en la "excel·lència", la "diversitat", l'"esforç" i la "intel·ligència d'una ciutadania com la premiada aquesta jornada, "que contribueix al progrés de València i a millorar la vida" dels seus veïns.

"DE TOTS ELS VALENCIANS"

Glòria Tello ha agregat que l'entrega de distincions ha sigut "un acte d'amor de la ciutat" cap a les persones i entitats que per la seua tasca, trajectòria o carrera mereixen "el reconeixement de la societat valenciana". Ha ressaltat que aquests guardons no miren ni a una sola disciplina ni el color polític i ha valorat el seu caràcter ampli i d'unió i la pluralitat que representen.

L'edil ha indicat que són "honors i distincions que procedixen de tots els valencians i valencianes, de tots els racons de la ciutat". "És un dia com a est cauen les barreres i les discussions i com un sol cos donem la benvinguda a persones i col·lectius que al llarg de la seua vida han fet de València un lloc més acollidor, gloriós i solidari", ha manifestat.