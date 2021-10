El Pleno aprueba incoar expediente para desalojo de La Casa Invisible e iniciar la rehabilitación

La votación ha salido adelante con el voto de calidad del alcalde, Francisco de la Torre, al contar la iniciativa con 15 votos a favor y 15 en contra.

Asimismo, han aprobado el segundo punto de la moción urgente de Cs, por lo que el Pleno se ha posicionado a favor de iniciar la rehabilitación del inmueble para abrirlo a otros usos meramente culturales, ya sea por concurso o por otra fórmula legal que se articule.

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha insistido en que es el momento de abordar esta cuestión, incidiendo en que es un edificio "de gran valor". "Cs está en contra de la okupación, no podemos permitir que un edificio que ha costado casi cuatro millones adquirirlo esté utilizado por un colectivo que entró con una patada en la puerta hace una década".

De igual modo, ha dicho que "no digo que este proyecto no sea bueno", pero ha insistido en que debe concurrir en igualdad de condiciones. "Creo que es el momento de recuperar el espacio, rehabilitarlo, pero todos con las mismas reglas del juego".

Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha asegurado que "apoya a los compañeros de viaje" en alusión a Cs. De hecho, ha propuesto una enmienda que ha sido aceptada por la formación naranja.

Así, ha explicado que la Gerencia trabaja en recoger cuantos informes precisos sean necesarios para incoar expediente para ver conclusiones y la rehabilitación.

La concejala del PSOE Lorena Doña ha dicho que no entiende que La Invisible venga al pleno por la vía de urgencia. "La urgencia lo que trae es conflicto", ha advertido, dejando claro que eso "es lo que no queremos". Por tanto, ha incidido en "la responsabilidad, en buscar soluciones" y para eso ha apostado por la vía del diálogo, tras "14 años de dilaciones del equipo de gobierno".

"El Ayuntamiento, con De la Torre a la cabeza, no ha cumplido con su parte; y no es de extrañar, porque en el arte de dar una patada a la lata, que no a la puerta, en el arte de dilatar y no actuar no hay quien le gane al alcalde", ha dicho.

"La Casa Invisible ha cumplido hasta la fecha los requisitos exigidos", ha añadido la concejala del PSOE, criticando que "el bloqueo" tiene "nombre y apellidos, Francisco de la Torre, que con su bloqueo impide el proyecto de rehabilitación, requisito previo para terminar con cesión en precario", ha dicho.

Por su parte, el concejal de la confluencia de IU y Podemos Nicolás Sguiglia también ha criticado que Cs traiga una moción de urgencia con La Casa Invisible y ha acusado de querer con ello "tapar sus vergüenzas". "Es una cortina de humo naranja que no vale ni para tapar eso".

Tras subrayar la actividad que se lleva desarrollando en La Invisible "aportando mucho al tejido social y cultural de la ciudad", ha defendido la vía del diálogo.

También ha dicho que el proyecto busca la legalidad "bajo una fórmula que se ha hecho en este Ayuntamiento", aludiendo a la cesión en uso, por lo que ha reclamado, de nuevo, retomar el diálogo. Así, ha pedido a De la Torre volver a poner "una mesa, varias sillas y encauce, como sabe cuando quiere, y dialogue, que es lo que va a permitir que Málaga tenga un espacio cultural singular". "Menos cortina humo, diálogo y enriquezcamos la ciudad", ha concluido el edil de la confluencia.

Al respecto, Losada ha rechazado que sea una cortina de humo y ha advertido de que la oposición se quejaba y decían que se les "regalan suelo a las universidades" y había canon. "¿Si me voy a su casa, le pego una patada en la puerta y le digo que le voy a pintar la Capilla Sixtina... le parece bien? ha preguntado, insistiendo en concurrir todos con las reglas de juego. "Ese edificio no está en condiciones", ha abundado.

Sobre el diálogo también se ha pronunciado el concejal de Ordenación del Territorio, que ha tendido la mano a Sguiglia y ha dicho que mientras se ejecuta la rehabilitación, quienes están ahora se vayan a otras dependencias municipales y "posteriormente, habrá un procedimiento, el que sea, y como tenga que ser, para seguir encauzando los temas... Si no lo quiere coger empezaré a pensar que quieren imponer y no dialogar", ha concluido.

LA INVISIBLE

Por su parte, desde La Invisible han lamentado en un comunicado que el alcalde "lamentablemente vuelve a incumplir y permite con su voto la aprobación del desalojo de La Invisible. Todavía, como en todas ocasiones anteriores, está a tiempo de frenar este despropósito".

"El grupo municipal Cs ha presentado al pleno de este viernes una moción en la que pide el desalojo de la Casa Invisible. Esto denota una sorprendente ignorancia sobre la situación actual del proceso de negociación con el gobierno de la ciudad, de la trayectoria del proyecto y del propio inmueble", han criticado, al tiempo que han dicho que "no es de extrañar. Pero lo más grave es que el alcalde, incumpliendo todos sus compromisos, ha tenido que recurrir al voto de calidad para salvar in extremis la moción de urgencia de su concejala de Cultura".

En este punto, han recordado la historia de La Casa Invisible y han incidido en que "nuestra buena voluntad ya ha quedado demostrada". Asimismo, han señalado que "esta maniobra de distracción que ha intentado Ciudadanos es también un chantaje más al Partido Popular, que depende de su apoyo para seguir gobernando, y por eso la ha aprobado".

"Nada de ello ocultará la realidad, como tampoco que seguimos tendiendo la mano al equipo de gobierno, al que, no obstante, le aseguramos que, una vez más, tendrá enfrente a miles de ciudadanas si de nuevo intenta incumplir los acuerdos y forzar un desalojo. Bien sabe De la Torre que nosotras sí cumplimos con lo que prometemos", han concluido.