Cs reclama que se garantice el libre mercado en el alquiler de vivienda en Aragón

El portavoz de la formación naranja, Daniel Pérez Calvo, ha reclamado al Gobierno de Aragón que asuma sus competencias en materia de vivienda y no acceda a aplicar políticas intervencionistas "que no han ayudado allí donde se han dado". "En París o Berlín hemos visto que estas medidas no funcionan y solo han provocado subidas de precios de más de 30 por ciento, economía sumergida y especulación", ha indicado.

En su iniciativa, Cs ha reclamado "respeto y protección" para la propiedad privada, no generando ni amparando discriminaciones impositivas que penalicen la tenencia de vivienda.

Por ello, el partido naranja ha instado al Gobierno de Aragón a establecer mecanismos para incrementar la oferta de vivienda en alquiler a través de incentivos fiscales y garantías a los propietarios frente a los impagos, desperfectos y la ocupación ilegal.