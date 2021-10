Consultorio de Vivienda: "El gimnasio está bajo mi casa, es horrible el ruido, pero una medición me sale muy cara"

Si tienes problemas en tu comunidad de propietarios -derramas, goteras, plazas de garaje, limpieza, seguridad, ruidos, olores...- puedes resolverlas en nuestro consultorio. Envía tus preguntas al correo consultoriovivienda@20minutos.es.

Aquí tienes las respuestas dadas hoy por nuestra experta Patricia Briones, letrada del Colegio de Administradores de Fincas de Madrid.

Habitación en el patio de luces

PREGUNTA La vecina del primero ha hecho una habitación en el patio de luces, al cual solo tiene acceso ella; ha condenado una de las ventanas que da a la escalera, ha debido de poner algún mueble porque ni entra luz, y el tejado que ha puesto da lugar a acumular suciedad.

Y el local que hay a pie de calle, que tenía una claraboya que daba a su tejado, al poner el suelo también lo ha condenado. ¿Es legal que se haya hecho una habitación aunque solo ella tenga acceso al patio de luces?

RESPUESTA DE LA EXPERTA Todas las obras que me indica supone una alteración de la configuración originaria de los elementos comunes de la finca. Para ello, previamente debería haber obtenido la autorización de la junta.

Si no ha sido así, se le puede requerir para que las reponga a su estado originario y, si hace caso omiso, la comunidad podrá acudir a la vía judicial en defensa de sus intereses legítimos.

Media ventana tapada

PREGUNTA La ventana de mi baño da a la terraza del ático de mi vecino. El problema es que me han tapado la ventana del baño hasta la mitad con unas tablas porque, según dicen, quieren intimidad. ¿Pueden hacer eso?

RESPUESTA DE LA EXPERTA No pueden hacerlo porque por un lado afecta a su ventilación y a las luces y vistas y, además, porque la ventana ya estaría construida cuando compraron su casa.

Fumar en zonas comunes

PREGUNTA Tengo unos vecinos que fuman tabaco en las zonas comunes dentro del edificio y el olor se mete hasta mi casa, mi esposa está embarazada y siempre huele a tabaco. ¿Hay alguna ley u ordenanza que me permita denunciar este tipo de hechos?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La Ley Antitabaco prohíbe fumar en espacios cerrados del edificio pero nada señala en cuanto a los espacios cerrados. En su defecto, la comunidad puede aprobar por mayoría simple una norma de régimen interior mediante la cual no se permita fumar en espacios e instalaciones comunes.

Dice que hace lo que quiere

PREGUNTA Tengo una vivienda en la que las ventanas de los dormitorios de mis hijas dan a la terraza del vecino de abajo. Fuma bastante, a veces cada hora o a veces cada media hora y el humo más el olor entran en las habitaciones.

Con estos días de calor tenemos las ventanas abiertas, aunque, las tenemos que cerrar cuando se pone a fumar. He intentado hablar con él y literalmente me dice que "en su puta casa" hace lo que quiere.

¿Qué puedo hacer?, ¿puedo invocar el art. 7.2 de la ley de propiedad horizontal de actos insalubres y denunciar?

RESPUESTA DE LA EXPERTA La normativa actual no prohíbe que el propietario pueda fumar en su casa por lo que no tiene una ley que le ampare. En su defecto, solo queda la vía del diálogo, que por lo que comenta no ha surtido efecto.

Horario excesivo

PREGUNTA Tengo un gimnasio debajo de mi casa dentro de la comunidad de vecinos; en la última reunión de la comunidad se aprobó alargar la hora de 8-22 de lunes a domingo. Estoy justo arriba y cuando hacen pesas el ruido es horrible.

Hacer una medición me sale muy caro. ¿Qué puedo hacer? En la reuniones, como la mayoría de vecinos quiere gimnasio los pocos que queremos que respeten un horario accesible es imposible. Y como es la mayoría quien decide, salimos perdiendo los más perjudicados. Soy de un municipio de Zaragoza y ya no sé qué hacer.

RESPUESTA DE LA EXPERTA La comunidad puede aprobar ampliar el horario de gimnasio adoptando un acuerdo al efecto por mayoría simple. Ahora bien, si esta medida le afecta a la habitabilidad de su vivienda puede solicitar a la comunidad que aísle el gimnasio.

Si la comunidad no adopta esta medida puede acudir a la vía judicial pero es totalmente aconsejable que pruebe el nivel de ruidos en su vivienda.