Pleno aprueba desestimar acciones jurídicas para paralizar el expediente de expoliación sobre torre del puerto

También ha salido adelante, también contando con los votos en contra del PP y el edil no adscrito, Juan Cassá, que el Pleno respete los informes y las decisiones del Ministerio de Cultura sobre el expediente de expoliación que cursa sobre el citado proyecto.

El posicionamiento de Ciudadanos ha dejado solos al PP y el edil no adscrito en este asunto, saliendo por tanto la moción adelante. Es más, el PSOE, en concreto, su portavoz municipal, Daniel Pérez, ha agradecido la postura de la formación naranja, que ha calificado de "seria" y "responsable". "Agradecemos a Cs; lo que se vota a día de hoy es que se culmine un expediente administrativo, no que se culmine o no una construcción, es tener todo para decidir en conjunto".

Pérez, en su intervención, ha incidido en varias ocasiones a "la escucha activa" en los asuntos de la ciudad y ha dejado claro que la moción busca que "se deje trabajar" y "no torpedear", algo de lo que ha acusado el grupo 'popular'. De igual modo, ha reiterado que cuando se tenga toda la información "se decida, pero no actúen de parte, que se les ve el plumero".

Asimismo, ha señalado que desde el grupo municipal del PSOE "tenemos algo claro, nos mueve el interés general de la ciudad, la defensa del patrimonio", criticando la "falta de escucha activa que impide una decisión de manera consensuada y mayoritaria". "No quieren escuchar", ha lamentado, asegurando que "lo que hace Cultura está dentro de sus competencias, recogido en ley y lo hacen los técnicos", ha asegurado.

También ha insistido en que se deje trabajar, criticando que el PP "actúa de parte, y si el pleno mayoritariamente dice que no se pongan ningún contencioso ¿Va a ir contra el pleno, De la Torre?", ha preguntado, lamentando, no obstante, que "lo hará porque conocemos su forma de actuar, cuando se queda en minoría sigue actuando de forma autoritaria".

La portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, se ha distanciado de su socio de gobierno y ha votado a favor de la iniciativa del PSOE, asegurando que defienden el proyecto con un proceso garantísta. "Participan muchas administraciones e intervienen muchos técnicos en decenas de trámites", ha continuado, incidiendo en ser "respetuosos con los decisiones". También ha dicho que no está a favor de que las administraciones recurran las unas contra las otras ya que, de por sí, hay mucha burocracia.

"Hay que respetar el ámbito de actuación, dejar trabajar", ha reiterado, dejando claro que esto no es un posicionamiento sobre el proyecto, "es sobre el procedimiento", defendiendo que este proyecto puede ser una oportunidad para Málaga, pero que se haga con todas las garantías: "Hay que dejar que los técnicos trabajen, respetar, que se cumplan los trámites y se escuche a los técnicos".

También a favor de la iniciativa del PSOE se ha posicionado la confluencia de IU y Podemos. La viceportavoz, Remedios Ramos, ha recordado todos los colectivos, personalidades, que se han posicionado en contra de "esta aberración" que supone la construcción del rascacielos. De igual modo, tras recordar los informes en contra, ha vuelto a insistir en que se tiene que escuchar a los técnicos.

También Ramos ha puesto como ejemplo La Coracha al que "el 99 por ciento, si no el 100 por ciento, recuerdan con añoranza esta zona maravillosa. Así era Málaga y no la Málaga de cartón piedra que nos están dejando ustedes", ha criticado.

PP Y EDIL NO ADSCRITO

Por su parte, el concejal de Ordenación del Territorio, Raúl López, ha incidido también en que "escuchemos a los técnicos", explicando que otro informe de urbanismo habla de "intromisión" de competencias.

Ha criticado que Pérez durante un minuto y 57 segundos "ha hablado de todo menos de la torre del puerto; no le importa Málaga, ni la inversión, ni la seguridad jurídica de la ciudad". Así, ha reiterado que el informe del Ministerio de Cultura tiene "graves errores", aludiendo a la "intromisión en competencia autonómica y local sobre el urbanismo".

También ha dicho que "no hacemos una valoración política" sobre el informe de Cultura porque "cabrían casi de todas las valoraciones", volviendo a citar el informe técnico de urbanismo "que da tremenda claridad a una irregularidad e intromisión en las competencias".

Por último, ha dicho al PSOE que tengan en cuenta que la información sobre que no hay afección paisajística "es de cuando gobernaban ustedes". "Todos los informes diciendo que no hay afección al patrimonio lo han hecho ustedes", ha recordado.

En esta moción también ha intervenido el edil no adscrito, Juan Cassá, que ha recordado que "siempre" ha defendido la importancia de construir el hotel en la torre del puerto, "un hito histórico" y que también redundará en consolidar el turismo de cruceros.

Ha defendido, por tanto, que se trata de un "proyecto que genera inversión, empleo" pero ha lamentando que se encuentra con la negativa de la oposición, que "se empeña en vivir en el pasado y trabajar por la involución de la ciudad", insistiendo en que él prefiere "trabajar por la evolución de la ciudad y apoyar iniciativas privadas, que son las que generan empleo".

Ha advertido de que el Gobierno no ha emitido informes para otras infraestructuras y "si se mete con este proyecto". "Como ya no gobiernan en la Junta, al PSOE ya no le interesa que Málaga siga avanzando con un proyecto como este porque no pueden seguir poniéndose medallas políticas".

"Antes no les importaba el impacto paisajístico y ahora sí", ha criticado, asegurando que los malagueños "ya conocen al PSOE en el Ayuntamiento, y saben que buscan intereses políticos y no los de nuestra ciudad", ha concluido.