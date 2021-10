Una asociación de jubilados de Ciudad Real promueve el segundo mayor envío de ayuda de España a La Palma

Este viernes ha salido el camión cargado con el material con destino al puerto de Cádiz gracias a la colaboración y al compromiso "ejemplar y desinteresado" de las empresas Maestre Baños, de Argamasilla de Calatrava, que ha donado más de cien muebles de baño; la empresa manzanareña Menchén Romero, que ha fletado el camión; y la naviera valenciana Boluda Lines, que transportará en barco el contenedor.

Según ha explicado en declaraciones a los periodistas el presidente de la Asociación de Jubilados y Pensionistas de Ciudad Real (AJYPE), Antonio Hidalgo, se trata del segundo mayor envío de ayuda a la isla enviado a iniciativa ciudadana en España, ya que incluirá, además, 2.000 kilos de menaje de cocina donado por vecinos de Valdepeñas, Alcubillas o San Carlos del Valle, entre otros municipios de la provincia de Ciudad Real.

Según ha relatado Hidalgo, tras constatar la negativa de las administraciones públicas tanto en Puertollano como en Valdepeñas y en Argamasilla de Calatrava, acudió a la empresa privada, y aún no sale de su asombro por el resultado. "Me quedé blanco cuando los responsables de la empresa Maestre Baños confirmaron que iban a donar más de cien muebles, con sus lavabos y espejos; cuando se lo conté a mi mujer tuvo que poner una silla para que no me cayera", ha relatado.

Antonio Hidalgo se ha mostrado orgulloso de la respuesta ciudadana y del ejemplo que han dado las empresas, y ha tenido palabras de agradecimiento para todas las personas que han hecho realidad la iniciativa de AJYPE.

"Cuando el volcán entró en erupción la directiva de la asociación se reunió para ver cómo podía ayudar, y cuando recibimos la confirmación del gabinete de Presidencia del Cabildo de la Palma de que se iban a adquirir viviendas para los damnificados nos pusimos manos a la obra", ha recordado.

Desde ese momento la asociación recabó la ayuda de diversas empresas y colectivos para cubrir todos los flancos de gestión: desde la logística hasta los trámites administrativos y la comunicación social.

Así, ha agradecido la ayuda de de los responsables de Maestre Baños, los hermanos Fernando y María José Maestre, y las empresas Menchén Romero y Boluda Lines, pero también la implicación del Alejandro Sánchez, jefe de gabinete de Presidencia del Cabildo; el trabajo del periodista Emilio Hidalgo y el empresario Manuel Peinado; y el apoyo de la Asociación Cultural Cañada Real, la empresa ADE Asesores de Almodóvar del Campo, el bar Los Conejos de Puertollano, y el propio delegado de AJYPE en Valdepeñas, Luis Gómez.