El Pleno del Ayuntamiento de Málaga reprueba el acuerdo de estabilidad rubricado por De la Torre y Juan Cassá

En concreto, el segundo punto de la moción urgente aprobada de IU y Podemos precisa que el Pleno reprueba el reciente acuerdo firmado por el alcalde con el concejal no adscrito, "declarado tránsfuga por este mismo órgano plenario en julio de 2020, al considerar que este acuerdo es contrario a lo estipulado por el Pacto Antitransfuguismo y que atenta contra los necesarios principios de pulcritud y regeneración democrática que deben promover los representantes públicos".

También de la iniciativa del grupo de izquierdas ha salido adelante manifestar el más absoluto rechazo al transfuguismo. Además de que se mandata a la Secretaría General del Pleno del Ayuntamiento a dar traslado de estos acuerdos a la Comisión de Seguimiento del Pacto Antitransfuguismo.

En esta misma moción también se debatía sobre los cargos de confianza y al igual que el punto de la reprobación, Cs, socio de gobierno del PP, se ha alineado con los grupos de izquierda, saliendo adelante el punto en el que el Pleno declara su contrariedad a las recientes contrataciones de nuevos cargos de confianza efectuadas por el alcalde, Francisco de la Torre.

En concreto, el texto del punto aprobado precisa que se entienden que "no están justificadas, que en la presente legislatura ya existe un exceso de puestos de confianza y que suponen un coste muy elevado para las arcas públicas que debería destinarse a la implementación de políticas públicas municipales que favorezcan condiciones para avanzar en los asuntos de interés general, en la recuperación económica y en la justicia social".

Durante el debate la portavoz de la confluencia de IU y Podemos, Paqui Macías, ha vuelto a criticar el "pacto de la vergüenza" firmado por De la Torre y Cassá, advirtiendo al regidor de que con este acuerdo está "está legitimando el transfuguismo".

Así, Macías ha dicho que De la Torre con estas acciones está "contribuyendo a que la gente de la calle esté cada vez más lejos de la política" y ha pedido que se cuente "qué esconde tras ese pacto y que no se contó, porque la gente quiere saber el coste real del sí de Cassá a todo" lo del PP.

"No es solo eso, no es que el alcalde firme un pacto con un tránsfuga, que honestamente, no ha dado un palo al agua en lo que llevamos de legislatura", ha dicho, criticando también el "goteo constante" de cargos de confianza: "La gente de la calle, la que lo pasa mal, la que no llega a fin de mes no lo entiende y se aleja a la gente de la política".

Por todo ello, ha dicho a De la Torre que los malagueños "se merecen una explicación más allá de la performance de la firma", pidiéndole al regidor que "no coja el camino fácil, no firme con un tránsfuga, haga política de verdad". También le ha dicho que "gaste menos en asesores e invierta en los barrios". Frente a ello, y sobre la parte de los asesores, De la Torre ha recordado que son para "poder conseguir fondos europeos para más inversiones en la ciudad".

CS DISCREPA EN RELACIÓN CON LOS CARGOS DE CONFIANZA

Por su parte, la portavoz municipal de Cs, Noelia Losada, ha asegurado que la formación naranja firmó "un gran acuerdo" con el PP, pactando un programa de gestión "atractivo". También ha vuelto a defender que Cs es un "socio fiable" que "Málaga necesita", lo que, a su juicio, "no quita que no compartamos mucho de las cosas del socio de gobierno porque son formaciones diferentes".

Frente a ello, ha criticado "el pacto del humo" de Cassá con el alcalde, mostrándose en contra de que "se le dé protagonismo a un tránsfuga político", que "ha demostrado que lo que defiende es el interés suyo y no el general". También ha dicho que le parece "desproporcionado" lo que cobra Cassá por asistencia a pleno y comisiones.

Por otro lado, ha señalado que la política de cargos de confianza también les distancia del PP, pero ha dejado claro que también de PSOE y de Unidas Podemos, apostando, de nuevo por "adelgazar las administraciones".

Por último, ha dejado claro que Cs va a seguir siendo "responsable", abogando por "seguir trabajando para salir de esta crisis", ha concluido.

Por su parte, la viceportavoz municipal del PSOE, Begoña Medina, ha dicho que el alcalde, con esta firma, ha hecho un gesto de "manchar su carrera política". Ha recordado que el PSOE le tendió la mano para llegar a un acuerdo y el pleno le pidió e instó a que "apartara al tránsfuga de las decisiones de la ciudad para que no dependiera de él llegar a acuerdos".

Así, tras recordar también la mano tendida para apoyar los presupuestos, ha dicho que el PSOE sigue tendiendo la mano pero ha criticado que De la Torre "ha preferido ningunear a socios abrazando a Cassá", preguntándose que hace aún Losada apoyando al regidor. "El primer alcalde de la ciudad que pactó con un tránsfuga, ese será su legado", le ha dicho a De la Torre.

PP

El alcalde de Málaga también ha tomado la palabra y ha dicho que cuando el pleno declaró tránsfuga a Cassá "nosotros votamos en contra" y lo explicaron. Ha reconocido que vio "normal" que Losada votara en aquel momento con la oposición, aludiendo al "dolor de que se ha ido" Cassá y ha justificado que se busque la estabilidad, dejando claro que el acuerdo alcanzado con Cassá no tiene más que lo explicado cuando se firmó.

Por su parte, la portavoz municipal del PP, Elisa Pérez de Siles, ha criticado que la moción iba sobre transparencia y no se ha debatido sobre ello, defendiendo la gestión en ese sentido del equipo de gobierno, "aunque les pese -a la oposición-".

Ha criticado que el PSOE hable de regeneración democrática, "cuando son responsables del mayor caso de corrupción de la historia de la democracia del país", algo que ha reprochado la oposición criticando que sea "el PP quien hable de corrupción".

Pérez de Siles, que también ha justificado los cargos de confienza dentro de la legalidad, ha recordado a la oposición que ellos "pretendieron la compra de la voluntad de Cassá", aludiendo a una moción de censura pero "Cassá no sucumbió a sus encantos, no se lanzó a sus brazos, y por eso, desde entonces, utilizan el calificativo de transfuguismo".

CASSÁ: "ÚNICO PARTIDO TRÁNSFUGA ES CIUDADANOS CON SUS VOTANTES"

Por su parte, el concejal no adscrito ha dicho que iba a poner "luz y taquígrafos" sobre este asunto. Así, ha criticado que ahora la oposición le tache de tránsfuga, recordando que siempre ha votado en consonancia y apoyando al PP. Además, ha dicho que tras marcharse de Cs, se han ido más personas y también "millones de votantes -de Cs-. El único partido tránsfuga es Ciudadanos con sus votantes".

Ha dicho a Macías que como portavoz de la oposición gana más que él siendo portavoz del equipo de gobierno de la Diputación. De igual modo, se ha referido al acuerdo de estabilidad, y lo ha justificado, pidiendo evitar la "demagogia". Tras las criticas de Cassá, la portavoz de la confluencia de IU y Podemos ha dicho que la única estabilidad que busca el edil no adscrito es "la de su sueldo".

En su segunda intervención, además, Cassá ha vuelto a cargar contra su anterior partido, Cs, diciendo que "no le quedan votantes", pidiendo "coherencia" y asegurando que "hoy la credibilidad de Cs y Losada está por los suelos y no me voy a referir a hechos semana pasada".

Al respecto, Losada ha tomado la palabra y ha defendido que "la credibilidad es mi trabajo", pidiendo, por último, que se reflexione sobre el papel que se quiere jugar en la política.