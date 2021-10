La campanya 'Normalitza la Platja' gestiona reclamacions per la manca d'ús del valencià en 13 municipis

La segona edició de la campanya 'Normalitza la Platja', impulsada per l'associació cívica valenciana (ACV) Tirant lo Blanc i la Plataforma per la Llengua del País Valencià, ha gestionat durant els mesos d'agost i setembre reclamacions per la manca d'ús del valencià en la retolació de les platges de 13 municipis turístics de la Comunitat Valenciana.