La JGPA acoge un acto conmemorativo del Día Mundial de la Salud Mental

En representantación de Afesa ha leído un manifiesto Andrés Colao, del comité Pro Salud Mental en Primera Persona. "La salud mental es un derecho necesario, mañana puedes ser tú", es el lema de este año.

En su intervención, Colao ha señalaso la "despersonalización de la sociedad y las escasez de oportunidades" como causas provocadoras de desigualdades en diferentes ámbitos, que generan problemas de salud mental.

Ha reclamado a los políticos que se articulen medidas para hacer frente a esa desigualdad en el ámbito económico, en la que tiene que ver con el ámbito geográfico, la de género o la que se produce por razón de edad. En este punto, ha dicho que los centros que atienden a personas mayores deberían tener personal especializado en la atención a la salud mental. También ha pedido mejorar en investigación y una mayor sensibilización ante este problema desde el ámbito educativo. "Fortalecer la mente frente a la frustración", ha dicho.

El presidente de la Junta General del Principado de Asturias, Marcelino Marcos Líndez, ha intervenido en el acto también y ha resaltado la importancia de visibilizar los problemas que tienen que ver con la salud mental. Se ha mostrado satisfecho de que el parlamento asturiano aporte su "grano de arena". Ha insistido en la importancia de incluir la dimensión social en esta problemática y se ha mostrado preocupado por el avance de ideologías "del individualismo" que hacen "recortes".

En el acto no ha estado presente ningún representante de Vox. La diputada Sara Álvarez ha remitido una nota de prensa en la que explica que no han participado porque considera "inaceptable" que Afesa "se pliegue a los condicionantes políticos de moda y defienda la discriminación entre los enfermos promocionando de modo injustificado las terapias dirigidas hacia las mujeres". "La salud mental no tiene género. Hay que cuidar a todos en igualdad", ha añadido.