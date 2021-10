Advocats i pedagogs ajudaran xiquets en processos familiars altament conflictius

Aquest acord permetrà als col·legiats de l'ICAV rebre formació que els ajude a adquirir recursos i ferramentes per a millorar la situació dels xiquets que passen per processos traumàtics com a separacions complicades.

Serà a través de dos cursos gratuïts amb una durada d'una hora i mitja: 'La comunicació empàtica' i 'Com gestionar la personalitat difícil'. La primera formació tindrà lloc a la fi de 2021 i la segona en el segon trimestre del pròxim any.

En el conveni també s'acorda informar del procés de treball a l'advocat de l'ICAV que remeta un cas a l'IVAPEC, entitat que al seu torn li proporcionarà un informe resum sense cost si ho sol·licita.

Després de la firma, la degana de l'ICAV posa l'accent en la disposició de cobrir totes les necessitats formatives dels seus col·legiats i col·legiades; "més encara si es conjuga amb l'objectiu de protegir a un dels sectors de la societat que ha d'estar més emparat, el de la infància i adolescència".

Com a CEO de l'IVAPEC, Mar Sánchez recorda que els lletrats són una part "importantíssima" en els processos familiars conflictius i trasllada la seua intenció de donar una reposada més eficaç a l'hora de pal·liar els efectes en els menors, "en ocasions molt greus", causats per situacions de ruptures afectives.

Davant les noves demandes, al seu juí és important crear servicis que incloguen la interprofesionalidad per a afavorir la qualitat en els treballs, buscant aportar respostes i solucions reals: "L'àmbit familiar al·ludeix al teixit social, els advocats tenim un paper d'agent de canvi amb una visió ètica i integral en la defensa del menor".