La 12ª edición de la 'Mostra Cinema de Muntanya' de Palma contará con una cuarentena de propuestas "de alto nivel"

En nota de prensa, el Govern ha explicado este viernes que el programa incluye un total de 39 películas, que son tanto producciones internacionales y locales, como filmes de interés documental o histórico y una sección competitiva que acoge la selección oficial y los premiados del tercer Festival Internacional de Cortometrajes Documentales de Montaña y Naturaleza.

El objetivo de la muestra es fomentar la sensibilización social a través del cine, poniendo el foco en la "necesidad de respetar y admirar los espacios naturales y su biodiversidad -muy especialmente la montaña-, y hacer evidente el reto y la responsabilidad de la conservación del patrimonio natural y cultural por parte de la sociedad en su conjunto", han detallado desde el Govern.

Además, esta edición contará con la participación de varios invitados, entre los cuales destaca el estudioso de la fauna de vertebrados de Baleares, David García, que presentará su corto documental 'Virot petit, ara o mai'.

También participará el biólogo y divulgador científico, Pau Enric Serra, con su documental 'Bee or not to be', o el documentalista Joan Bover, el director Toni Escandell o la guionista y directora Marta Hierro, entre otros.

En las 11 ediciones anteriores se han llegado a proyectar más de 126 documentales procedentes de 19 países diferentes y con más de 20.000 espectadores.

