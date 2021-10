El 99,6% dels majors en residències presenten anticossos després de la vacunació completa contra la Covid-19

20M EP

NOTICIA

El 99,6 per cent de les persones majors en residències presenta anticossos contra la Covid-19 després de la vacunació completa amb la vacuna de Pfizer, Comirnaty. Aquesta dada es desprèn d'un estudi publicat en la revista 'Clinical Microbiology and Infection' en el qual es presenten alguns resultats dels projectes d'investigació que desenvolupa el Programa Valencià d'Investigació Vacunal Covid-19 (ProVaVac), coordinat per David Navarro.