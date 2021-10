Mercadona converteix en un any tots els seus centres al model Botiga 6.25 en la seua estratègia per reduir el plàstic

Aquest model ofereix als clients informació sobre reciclatge, noves borses de secció, pictogrames indicatius en els envasos per a facilitar la correcta separació, noves papereres per a reciclar en les seccions, en les entrades i en la secció de Llest per a Menjar. A més, s'ha millorat el sistema de gestió de residus i s'ha ampliat amb la recollida de capsulas de café, segons ha informat la cadena en un comunicat.

La companyia, a més de reforçar els seus sistemes ja consolidats de reutilització i reciclatge d'envasos comercials, desenvolupa des de fa dos anys l'Estratègia 6.25 per a la reducció del plàstic i l'adequada gestió dels seus residus, que consta de sis accions concretes per a aconseguir en 2025 un triple objectiu: reduir un 25% de plàstic en els seus envasos, que tots els envasos de plàstic siguen reciclables i reciclar tot el seu residu plàstic.

Amb aquest objectiu, la companyia ja ha eliminat les bosses de plàstic d'un sol ús en totes les seccions, que ha substituït per borses compostables (evitant 3.200 tones de plàstic a l'any) i ha eliminat els productes d'un sol ús de plàstic d'un sol ús, que ha substituït per parament sostenible fabricat amb materials més respectuosos amb el medi ambient (reducció de 3.000 tones de plàstic a l'any).

Durant els pròxims anys els envasos que utilitzarà la companyia seran reciclables i seguirà reduint el plàstic en els envasos de marca pròpia en col·laboració amb els seus proveïdors. A més, la companyia proporcionarà informació als clients sobre reciclatge per a impulsar i facilitar la separació de residus tant en les tendes com en les llars.

Per a dur a terme la reducció de plàstic en els seus envasos, l'empresa està aplicant diferents estratègies com l'eliminació del plàstic que no aporta valor, la substitució per altres materials (sempre que no afecte a la qualitat i seguretat alimentària), la reducció, la reutilització o la incorporació de material reciclat en la seua composició per a disminuir l'ús de materials verges i fomentar l'economia circular.

Mercadona ja ha realitzat múltiples canvis, com per exemple canviar la bossa de plàstic per caixa de cartó en tota la categoria de càpsules de café Hisendat, a més de reduir el plàstic en les pròpies càpsules, la qual cosa suposa una reducció total de 783 tones/any.

L'envàs de les tauletes de Xocolata Clàssic Hacendado també ha canviat de plàstic a paper, amb una reducció de 35 tones/any; o les borses d'entrepà, abans de plàstic i ara de paper, que suposen una reducció de 186 tones/any. La categoria d'ambientadors de varetes també ha sigut modificada íntegrament i el canvi a envàs de vidre suposa una reducció de 160 Tn/any.

INVERSIÓ

La companyia invertirà més de 140 milions d'euros en quatre anys en l'Estratègia 6.25, dels quals 30 milions han sigut per a la conversa dels seus centres en Botigues 6.25 en menys d'un any.

El desenvolupament de l'Estratègia 6.25 comporta modificacions en diferents processos de la companyia, des del redissenye dels envasos del futur en coordinació amb els proveïdors, a l'adaptació de les tendes i la logística, la gestió de residus, entre uns altres.

Gràcies a la logística inversa i al seu model de gestió d'envasos comercials, Mercadona ha pogut reciclar, en 2020, 12.000 tones de film plàstic, de les quals 3.000 tones són reutilitzades per a elaborar les borses reutilitzables de compra, i evitar l'ús de més de 180.000 tones a l'any de materials d'un sol ús. La cadena recupera anualment més de 250.000 tones de materials reciclables que passen a ser de nou matèries primeres en cicles productius.