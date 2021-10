Moreno ve "correcta" la posición del Gobierno riojano en Viñedos de Álava y pide preocuparse por el productor

La consejera de Agricultura, Eva Hita, ha comparecido en el Parlamento de La Rioja para explicar que el Ejecutivo no está legitimado para presentar un recurso frente a Viñedos de Álava.

En declaraciones a Europa Press, Moreno ha visto que se trataba de una "comparecencia un poco forzada" por la "utilización partidista que quiere hacer el Partido Popular".

Ha creído que se trata de un "conflicto importante que atenta, sobre todo, a la viabilidad del agricultor y la pequeña y mediana bodega".

"Hay un problema de fondo que hay que reconocer", ha añadido, "que es la imposición de Grupo Rioja, en la mayoría de las ocasiones, en el precio de la uva".

Para Moreno, ha posición del Gobierno riojano es "correcta porque es un tema que no se va a resolver judicialmente, sino que se tiene que resolver por la vía de la mediación, además de que ya ha explicado la consejera que no hay legitimidad".

En su opinión, "pedir que presentemos demandas que no tienen viabilidad no tiene sentido alguno y de lo que nos tenemos que preocupar es de lo que gracias a las enmiendas de IU se está haciendo en el campo: el observatorio de precios, la Ley de Agricultora y vigilar los monopolios de mercado, fomentando el vino de calidad y de autor que no se puede hacer masivamente".

Ha considerado necesario "preocuparnos por el productor, el pequeño bodegero y otras formas de economía social".