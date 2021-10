Más de 1.700 deportistas de 24 países se darán cita en el Campeonato del Mundo de Triatlón Cros en Guijo de Granadilla

Los triatletas llegarán a 'El Anillo' de toda la Unión Europea, Reino Unido, Rusia, Estados Unidos, México y Brasil, entre otros, y entre ellos cabe destacar en la categoría femenina la participación de la actual campeona del mundo, la italiana Eleonora Peroncini; la también italiana Sandra Mairhofer (actual campeona de Europa) y la mexicana Michelle Flipo. En cuanto a la participación española destaca la participación de la gallega Saleta Castro.

En categoría masculina participará el actual campeón del Mundo de Triatlón Cros 2019, el francés Arthur Forissier (también campeón de Europa) y en representación española destaca Rubén Ruzafa, que fue segundo en el Mundial del 2019, y Eneko Llanos.

La consejera de Cultura, Turismo y Deportes de la Junta de Extremadura, Nuria Flores Redondo, ha presentado el Campeonato del Mundo de Triatlón Cross, en una rueda de prensa en Mérida en la que ha estado acompañada de la presidenta de la World Triathlon, Marisol Casado; el presidente de la Federación Española de Triatlón, José Hidalgo; y el diputado del Área de Cultura y Deporte de la Diputación de Cáceres, Fernando Grande.

También han asistido el director general de Deportes, Dan de Sande Bayal, y el presidente de la Federación Extremeña de Triatlón, José Manuel Tovar, a este acto en el que la consejera ha puesto en valor que Extremadura "se consolida como destino de excelencia internacional" para la práctica deportiva en el medio natural, y que "prueba de ello" es que las miradas del mundo del triatlón se van a fijar en la región durante el último fin de semana del mes de octubre.

Así, ha destacado que el Campeonato del Mundo de Triatlón Cross y Acuatlón son las citas "más importantes" en el calendario de competición de estas modalidades y que volver a acoger esta cita deportiva mundial es una "gran noticia" para el deporte regional, nacional e internacional, después de que hace 10 años 'El Anillo' fuese sede del primer Campeonato del Mundo de Triatlón Cross, organizado por la federación internacional y que, como ha comentado, fue un "éxito organizativo".

"Que la Unión Internacional de Triatlón haya elegido Extremadura de nuevo para celebrar este campeonato viene a refrendar nuestro trabajo como administración con un constante apoyo a esta práctica deportiva, que venimos haciendo desde la base", ha sumado, junto con que la sede en la región extremeña, unido a la evolución "positiva" de la situación sanitaria, han hecho que la participación esté sobrepasando las expectativas iniciales.

Una cita deportiva internacional que coincide, ha agregado Nuria Flores, con la celebración en 'El Anillo' de los campeonatos de España de Multisport, esto es Duatlón Cros, Triatlón Cros y Acuatlón, al tiempo que ha apuntillado que se trata de una competición que las federaciones nacional y regional habían comenzado a organizar hace un año "en lo que ya era un evento deportivo de máximo nivel en nuestra región".

La consejera de Cultura y Deportes ha resaltado igualmente algunos datos como la participación extremeña en estos campeonatos de España y del Mundo de grupos de edad, que supera los 60 inscritos, así como los 28 deportistas de entre 14 y 19 años que participarán en las categorías cadetes, juveniles y junior.

Unos jóvenes que "ponen de manifiesto la buena salud del triatlón extremeño", ha agregado, al tiempo que ha sumado que este evento, pese a su "dureza", será el campeonato de cross "más inclusivo" de las últimas ediciones al haber previsto la organización la categoría paratriatlón, con los mismos recorridos que para otras categorías.

También se ha trabajado para que sea un "ejemplo de deporte sostenible y responsable en el medio natural", razón por la cual y "por primera vez" en Extremadura ondeará la 'Green Sport Flag', "una bandera 'verde' símbolo del plan de acción de la Asociación del Deporte Español para favorecer la sostenibilidad del medio ambiente, concienciando y sensibilizando a la sociedad a través del deporte", ante lo cual Flores ha defendido que 'El Anillo' es "el mejor lugar" para que ondee esta bandera junto a la de Extremadura.

Por su parte, Fernando Grande ha señalado la importancia de este evento deportivo que, cuando se comenzó a preparar y contactaron con la institución, la diputación cacereña no dudó en apoyar y colaborar para hacerlo posible, en la línea de colaboración y "buen entendimiento" entre administraciones públicas al tratarse de un proyecto de la "envergadura" y "repercusión" de este campeonato, también a nivel económico para la provincia, en la que hace "ya mucho tiempo" que sus alojamientos, y "sobre todo" los del norte, están "completos".

IMPACTO ECONÓMICO VALORADO EN UN MILLÓN DE EUROS

José Hidalgo ha explicado a su vez que cuando Almere (Países Bajos) decide no organizar este campeonato pensaron en una sede en España y se pusieron en contacto con Extremadura, desde donde le dieron el "ok" varias horas después, ante lo cual ha puesto en valor que "había que tener la valentía porque esto no sucedía ahora" en una situación de 'nueva normalidad' con motivo de la pandemia sino que "de verdad había que demostrar la valentía y el arrojo para coger y decir adelante".

"Nada hacía presagiar en aquel momento a principios de año por la pandemia que podía haber este estímulo", ha continuado, para recordar que hace varios años que no tiene lugar un campeonato del mundo de esta dimensión y que había "muchas ganas" de participar, y ante lo cual ha detallado que, de los más de 1.700 inscritos, unos 800 participarán en el tri cross, más de 500 en el acuatlón y más de 450 en el duatlón cross, y que supondrán más 3.000 visitantes junto a acompañantes, entrenadores o familiares.

Respecto al impacto económico de esta cita deportiva, lo ha cifrado en torno a un millón de euros, y lo ha sumado al impacto a nivel de reputación y de medios de comunicación que generará en todo el mundo, o en el turismo deportivo y cultural, mientras que Marisol Casado ha agradecido a las federaciones española y extremeña y a las instituciones que colaboran en este campeonato centrado en una modalidad como el triatlón cross que defiende y que permite favorecer los grupos de edad o deportistas populares de todo el mundo.

Y es que, según ha explicitado, está "muy vinculado" a una tendencia "muy clara" que entiende que la Junta de Extremadura "ha visto muy bien" como el turismo deportivo, al tiempo que ha insistido en la familia del triatlón mundial está "muy agradecida" a la federación española y a la Junta que les ha dado "esta oportunidad tan grande" que supone "un acuerdo ganador por ambas partes", puesto que se mantiene este campeonato suspendido en los dos últimos años por la pandemia y supone un "éxito de convocatoria" que ha sobrepasado las expectativas "a todos los niveles".