Núñez defiende que el Debate sobre el Estado de la Región demostró que el PP tiene "un proyecto alternativo" para C-LM

Así lo ha indicado en una entrevista en el programa 'Herrera en COPE Castilla-La Mancha', donde ha afirmado que García-Page "está en los temas nacionales, en los chascarrillos y en los chistes más que en la gestión de Castilla-La Mancha", según han informado los 'populares' en nota de prensa.

Núñez ha lamentado que García-Page no planteara alternativas para los agricultores y ganaderos o para los autónomos y las pymes, que no defendiera la libertad educativa, para proteger también la educación concertada, que no hablara de potenciar la cultura o el deporte o que no se preocupara del Tercer Sector o del tejido sociosanitario o de mejorar la calidad de la sanidad, bajando las listas de espera o reforzando la Atención Primaria.

Por ello, ha puesto en valor las propuestas que presentó el Partido Popular, y que fueron votadas en contra por el PSOE, como la eliminación del impuesto de Sucesiones y Donaciones, un Plan de Choque para reducir las listas de espera, apostar por la libertad de los padres para elegir el centro educativo para sus hijos o el compromiso a que no se va a modificar la Ley Electoral para que la región cuente con más diputados regionales.

En este sentido, ha recordado que propuso un nuevo Estatuto de Autonomía para garantizar una política de bajada de impuestos, blindar la educación, la sanidad, el bienestar social, la cultura, los toros, la caza, las tradiciones y que "no se aumente el número de diputados modificando la Ley Electoral".

Para Núñez, quedó en evidencia que García-Page y Ciudadanos tienen un pacto para aumentar el número de diputados en las Cortes de Castilla-La Mancha "porque no les salen las cuentas y quieren cambiar las reglas del juego para cambiar el resultado electoral".