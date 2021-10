Anabel Pantoja, muy enfadada con el doctor que la ha atendido en urgencias: "Me ha faltado el respeto"

Anabel Pantoja disfrutó al máximo de su boda con Omar Sánchez. Lo dio todo con sus 70 invitados en la celebración, tanto que tuvo que acudir al hospital por el intenso malestar en la garganta que se apoderó de ella al día siguiente.

"Ya sabéis que todos los invitados están con dolor de garganta", ha recordado en sus historias de Instagram aún convaleciente pues, tres días después, se encuentra "mucho peor".

Ha asegurado que ha alcanzado "su tope" y aunque siempre tiene "mucho respeto" hace otros profesionales, el médico que le ha atendido de urgencia no le ha tenido ninguno a ella: "Pensaba que me estaba gastando un broma".

Anabel Pantoja denunciando el trato recibido. @ANABELPANTOJA00 / INSTAGRAM

La colaboradora de Sálvame ha señalado con nombre y apellidos al doctor que la ha atendido y ha denunciado públicamente el mal trato recibido al negarse a atenderla correctamente.

"No me ha tomado la temperatura y sólo me ha mirado desde lejos. Se ha limitado a leer el historial y asegurar que no podía recetarme más antibiótico", ha relatado la influencer que reincide en que su enfermedad ha empeorado y necesitaba más ayuda médica.

Sin embargo, el docente no estaba de acuerdo. Le ha denegado el "pinchazo de urbason" que habitualmente le ponen en los hospitales de Madrid y Sevilla y le ha recetado "algo muy parecido al Frenadol". Incluso ha llegado a discutir con la joven asegurando que una paciente no podía "obligarle a nada".

Pantoja sostiene que esos medicamentos no van a conseguir acabar con su tos. "Mi problema con la garganta es crónico", ha añadido, por lo que conoce a la perfección como va a evolucionar su dolencia.

Además, ha mostrado en cámara el tipo de tos seca que está teniendo. "Llevo dos días sin poder dormir de los ataques", ha comentado y entre bromas ha escrito: "Los primeros problemas matrimoniales".

Anabel Pantoja mostrando su tos. @ANABELPANTOJA00 / INSTAGRAM

Sin duda, Omar, que en las historias solo aparece pidiendo a su mujer que "beba agua", está ante su primer reto: mantener la relación 'ante la salud y la enfermedad'.

Un pequeño rato de humor que no ha eliminado el enfado de Anabel. Ha puesto una hoja de reclamaciones y se ha lamentado de ahora tener que cambiar de clínica privada. "Tendré que buscar un hospital o no sé, porque tengo mil cosas que hacer y necesito estar al 100%", ha concluido.