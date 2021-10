Paula Echevarría muestra cómo hace gimnasia su hijo Miguel

Paula Echevarría está a punto de celebrar el medio año de vida de su hijo Miguel Jr. y mientras ultima los preparativos ha decidido mostrar a sus seguidores lo grande que está y lo bien que se cuida haciendo su gimnasia mañanera.

Con lo inquieto que ha salido el pequeño, parece que comparte la pasión por el deporte que une a toda su familia: más allá de su padre, el futbolista Miguel Torres Gómez, a Paula también le gusta mantenerse en forma con sus actividades. Solo hay que ver cómo ha quedado su figura con tan solo seis meses después de dar a luz.

Además de su faceta como madre, Echevarría no deja de sorprender a sus seguidores con los modelitos que muestra casi a diario en redes. Esta vez, ha captado toda la atención con un look informal que no pasa desapercibido.

Y es que la influencer aprovecha cada segundo de su jornada para demostrar sus dotes fashionistas y su marca propia, Space Flamingo, con la que ha querido posar en sus últimas publicaciones de Instagram y de la cual está haciendo promoción estos días. Con su nueva colección recién estrenada, desde el 4 de octubre, Paula Echevarría está imparable.