Diputación.-Diputación y Ayuntamiento arropan a los jóvenes empresarios almerienses en los Premios AJE 2021

García ha asistido a la gala de la Asociación de Jóvenes Empresarios (AJE) de Almería 2021 celebrada en el Teatro Cervantes de la capital tras un año de ausencia por la pandemia y con "respaldo de todas las administraciones.

El presidente de Diputación, la alcaldesa accidental, María Vázquez, y la responsable andaluza del IAJ, Mari Carmen Poyatos, han intervenido en un acto que se convirtió en punto de encuentro para el empresariado almeriense.

"Sois el alma de este país, el corazón que inyecta empleo y riqueza en la sociedad", ha afirmado García, quien ha subrayado que las instituciones "no crean ni un solo puesto de trabajo, sino que, sois vosotros, los emprendedores quienes creáis empleo".

"En la Diputación vais a tener siempre una institución que va a apoyar la creación de empresas. El motor económico del país se merece facilidades para que podáis cumplir vuestros sueños", ha asegurado.

García ha aludido a las ayudas "que hemos puesto en marcha desde la Diputación para paliar las consecuencias de la pandemia han tenido un nexo común: eficacia y agilidad".

"Diputación siempre estará a vuestro lado, os escuchará y favorecerá las condiciones idóneas para que sigáis generando oportunidades", ha enfatizado para reconocer "a todos los empresarios de la provincia que mantienen su negocio en pie y especialmente, a los que han tenido que bajar la persiana" por ser "personas que hoy deberían estar aquí y que se lo merecen tanto como otros".

Por parte del Ayuntamiento de Almería, la alcaldesa accidental María Vázquez ha destacado "el empuje de los jóvenes empresarios almerienses".

"Me alegra volver a reunirnos para destacar y premiar las cosas buenas que se hacen en Almería y a los almerienses que siguen haciendo cosas positivas para la sociedad como poner el talento y el trabajo al servicio de la generación de empleo y riqueza", ha valorado.

Vázquez ha resaltado ese "algo que tienen en común todas" las empresas galardonadas "y es que en algún momento asumieron el coste de salir de la seguridad de su zona de confort y han superado el vértigo de la toma de decisiones difícile". "Es un reto que no solo es bueno para vosotros, sino que lo que el conjunto de la sociedad", ha concluido.

En la ceremonia, bajo el lema 'El camino es el reto', se entregaron los reconocimientos a algunas de las empresas más destacadas de este 2021.

En la categoría de Iniciativa Emprendedora, el ganador fue VETAmarmol; mientras que en la de Trayectoria Empresarial, se premió a Ecoinver Export.

A todos ellos, Vázquez les ha pedido que no se pusieran nunca límites porque "Almería necesita gente como vosotros, que luche y no ponga excusas y gente que no diga cada día que empezará mañana; gente que no diga que no tiene tiempo de nada; gente que sepa que donde no llega el dinero llega casi siempre el talento".

Asimismo, les ha trasladado que en este camino, "el Ayuntamiento de Almería va a estar siempre a vuestro lado" y saludo el 25 aniversario de una asociación que ayuda a los emprendedores a hacer realidad sus proyectos.

Ha hecho referencia, por último, a las medidas municipales adoptadas para respaldar "a los valientes que asumen riesgos" como la bajada del IBI, las bonificaciones y disminución de tasas y precios públicos o la reducción del tipo impositivo".

En el acto también ha participado la directora general del Instituto Andaluz de la Juventud (IAJ), María del Carmen Poyato, quien resaltó que Almería "destaca por su vocación emprendedora y valentía".

Para finalizar, el presidente de AJE Almería, José González, ha tenido palabras de cariño hacia los asociados y galardonados. "Hemos tenido unos excelentes premiados y unos excelentes finalistas, así como unas magníficas menciones especiales que, con muchísimo cariño, AJE otorga a personas o entidades que contribuyen al desarrollo de la sociedad almeriense y que nos hacen a todos más felices", ha señalado.

González ha afirmado que los premiados representan "una parte importante de nuestro tejido productivo" con empresas del sector agrícola, del mármol, del comercio y de los servicios tecnológicos.

"Además, hemos reconocido a la Asociación de Hosteleros de Almería, que representan a uno de los grandes pilares de la sociedad almeriense; a Miguel Ángel, uno de nuestros socios más participativos; y al Objetivo Almería AVE, una de las grandes revelaciones de este año", ha concluido.