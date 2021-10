Renfe reforça amb quasi 40.000 places addicionals els servicis d'AVE i Llarga Distància per al pont del Pilar

En concret, Renfe ha augmentat la seua oferta d'AVE i Llarga Distància en 39.604 places, la qual cosa representa un increment del 7,9% respecte a les places habituals. En total, l'operadora disposarà de 56 trens de reforç en doble composició en la major part de corredors.

Renfe concentra els reforços en les línies amb major demanda que, fonamentalment, són les que connecten Madrid amb la Comunitat Valenciana, Catalunya i Andalusia, segons ha informat aquest divendres.

INCREMENT DE L'OFERTA PER A TARDOR

Així mateix, Renfe ampliarà la seua oferta de servicis comercials per a la tardor a partir de la setmana vinent. D'aquesta manera, s'aconseguiran setmanalment prop de 1.700 circulacions en AVE i Llarga Distància, la qual cosa significa un 75% de l'oferta respecte a l'oferta pre-Covid.

Aquesta mesura permetrà assumir una demanda creixent de mobilitat en AVE i Llarga Distància, que continuarà sent analitzada i s'ampliarà gradualment, si escau, a mesura que se'n vagen recuperant els índexs d'ocupació en els trens.

Així mateix, Renfe manté els procediments de neteja i desinfecció de tots els trens, que han sigut reconeguts amb els certificats AENOR i SGS enfront del Covid-19 per al transport de viatgers.

L'obtenció del segell SGS i la certificació emesa per AENOR formen part del programa 'Tren Segur' desplegat per Renfe per a oferir als viatgers, segons la companyia, la màxima seguretat i tranquil·litat per als seus desplaçaments amb tren.