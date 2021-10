El chef Dabiz Muñoz abre su primer restaurante físico en Barcelona, el GoXO

El chef con tres estrellas Michelin Dabiz Muñoz ha abierto su primer restaurante físico en Barcelona, llamado GoXO, de alta cocina casera en el NH Collection Constanza, en L'Illa Diagonal del distrito de Les Corts, como una apuesta de gastronomía de "platos creativos, imprevisibles, canallas y con mucho sabor", según un comunicado de este viernes.

El restaurante, que llegó en entrega a domicilio hace unos meses y que está funcionando desde este miércoles 6 de octubre, se presenta como una redefinición de la comida rápida.

La apertura llega después de que el 15 de septiembre Muñoz consiguiera el reconocimiento a mejor cocinero del mundo por The Best Chefs Awards, y de que, esta semana, su restaurante de tres estrellas Michelin, DiverXO, se haya posicionado en el número 20 del ranking mundial The World's 50 Best Restaurants.